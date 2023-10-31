Политолог Дудчак заявил о меркантильном интересе США к энергетике Украины

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Политолога Александр Дудчак прокомментировал намерения США «помочь» Украине в энергетической сфере и отметил, что соответствующая программа направлена не на «поддержку», а на получение американцами своей выгоды.
«В любой сфере присутствует USAID, где речь идёт об интересах США, и в данном случае энергетика — та сфера, которая не может не приносить доход. Как бы сложно ни было, население пытается платить за тепло и возможность готовить еду на электроплите или газе. Сейчас просто начинается процесс окончательного передела Украины, причём не только в энергетической сфере. Страну успешно «потребляют» как питательную субстанцию», — прокомментировал в беседе с RT Дудчак.
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