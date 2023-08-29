Политолог Дюрре назвал основную тему предстоящей встречи Путина и Эрдогана

Фото: istockphoto.com/masterSergeant
Политолог Икбаль Дюрре высказал предположение о том, что центральной темой в ходе предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом станет возобновление зерновой сделки.
«Обсудят и экономическое сотрудничество двух стран, сирийский вопрос и т.д. Эрдогану важно сейчас добиться возвращения РФ в сделку. Переговоры главы МИД Турции в Киеве закончились неудачей, после чего Украина сделала ряд скандальных заявлений — якобы Анкара зря старается и оскорбляет саму себя», — добавил в беседе с NEWS.ru Дюрре.
По его мнению, после переговоров турецкий лидер начнет плотнее работать с западными партнерами над тем, чтобы последние обеспечили выполнение российской части зерновой инициативы.
Читайте также:
В Турции назвали возможную дату и место встречи Путина и Эрдогана
Путин и Эрдоган могут обсудить новую формулу зерновой сделки
В Турции сомневаются в сохранении зерновой сделки без участия России
Мелисса Тимофеева