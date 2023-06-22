Политолог Федоров назвал причину, по которой БРИКС не пустят Макрона на саммит

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Ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров заявил «Радио 1», что французский лидер не хочет терять связь со странами глобального юга, которые представлены в БРИКС, поэтому всячески пытается наладить контакты. Однако, с другой стороны, Макрон хочет настроить эти государства против России.
«Мы наблюдаем желание Запада и Франции в том числе добиться того, чтобы мировое сообщество начало действия России на Украине. Они пытаются настроить антироссийски африканские страны, добиться того, чтобы Россия почувствовала себя моргинализованной, пытаются сделать из нас страну-изгой», — сказал Федоров.Политолог добавил, что Макрон может дестабилизировать работу саммита. В связи с этим, страны БРИКС, вероятно, поддержат позицию России и не будут приглашать французского лидера участвовать в переговорах.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерения французского и немецкого лидеров Эммануэля Макрона и Олафа Шольца встретится с Владимиром Путиным скорее являются гипотетическими.