Политолог Фёдоров высказал мнение о ненадежности Эрдогана

Фото: сайт Кремля
Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров прокомментировал встречу в Сочи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Мнением он поделился с радио «Комсомольская правда». По признанию Федорова, людям не стоит воспринимать турецкого лидера в качестве друга или партнера России.
По словам Фёдорова, если Эрдоган приехал в Сочи, значит, у него есть своя задача. Он преследует исключительно собственные интересы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких документов по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи подписывать не планируется.
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По словам Фёдорова, если Эрдоган приехал в Сочи, значит, у него есть своя задача. Он преследует исключительно собственные интересы.
«Он для меня такой противник, очень серьезный, который играет свою долгую игру», - заявил Георгий Фёдоров.Также, по мнению эксперта, после отключения от европейского рынка Эрдоган более не рассматривает Россию в качестве надежного партнера. Но при этом Москва и Анкара по-прежнему тесно связаны в сфере экономики.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких документов по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи подписывать не планируется.
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Мария Фирсова