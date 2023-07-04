Политолог Гердт заявил о провале политики Шольца в Германии

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Экс-депутат бундестага, политолог Вальдемар Гердт заявил, что стратегия канцлера ФРГ Олафа Шольца оказалась провальной, о чём свидетельствует рекордный рост популярности партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»).
«Альтернатива для Германии» выступает за блокировку притока мигрантов в страну, начало мирных переговоров по конфликту на Украине и улучшение отношений с РФ. Многие немецкие политики поймут, что эти направления находят отклик у избирателей. Они придут к выводу, что это послужило причиной подъёма популярности партии, и будут пытаться немного в другом свете потянуть эти темы на себя», – прокомментировал в беседе с «Абзацем» Гердт.
А председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП России Владимир Гамза отметил, что неэффективная экономическая политика стран ЕС может обернуться крахом для лидеров европейских государств, которые намерены назначить Украине довольствие в размере 3 млрд евро ежегодно при заморозке российских активов.
«Любая политика базируется на решении экономических задач: если ты решаешь их эффективно, у тебя есть шанс переизбраться. А если ты неэффективен, как, например, экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, политический путь которой был не просто коротким, а кратчайшим, и оборвался из-за того, что она начала принимать совершенно неадекватные экономические решения», — завил в беседе с «Царьградом» Гамза.
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