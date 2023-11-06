Политолог Геворгян: без участия США кризис на Ближнем Востоке не стал бы катастрофой

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Политолог Каринэ Геворгян заявила, что без вмешательства американцев ситуация на Ближнем Востоке не была бы столь катастрофичной, однако следующие цели Вашингтона ещё более тревожны. Об этом сообщает Царьград.
«Но я хочу вам сказать, что американцы очень своеобразно себя ведут - таким тяни-толкаем. Одним уголком рта и одной рукой они нагревают ситуацию вокруг Ирана и создают огромные проблемы. Другой рукой США ведут иную политику: утверждают, что Тегеран не делает ядерного оружия», — приводит слова политолога Царьград.
Геворгян подчеркнула, что на данный момент для США крайне важно именно оторвать Иран от РФ. Политолог также указывала на увеличивающееся напряжение вокруг всего Закавказья усилиями Вашингтона.
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