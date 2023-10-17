Политолог Гуреев рассказал, какие страны помогут Израилю, а не Украине

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На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке многим странам придётся отказаться от оказания помощи Украине и перенаправить ресурсы Израилю.
Такие предположения делает политолог Данила Гуреев. От поддержки Украины не смогут отказаться только США, сообщает телеканал «360». Ресурсы у США выше, чем у других государств западного блока.
При этом американским властям США тоже становится тяжело отправлять помощь сразу двум странам, считает Гуреев. Но Израиль и его конфликт является для США «более приоритетным, чем украинский кейс».
Ранее израильское правительство попросило у США чрезвычайную помощь на 10 миллиардов долларов.
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«Когда мы рассматриваем помощь европейскую, то здесь приоритет будет больше отдаваться Израилю в вопросах конфликтности. И здесь украинская помощь со стороны Евросоюза станет в разы меньше», — считает Данила Гуреев.
Ранее израильское правительство попросило у США чрезвычайную помощь на 10 миллиардов долларов.
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Мария Фирсова