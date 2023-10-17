Политолог Хазариди назвал российско-киргизские отношения конструктивными

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Chernobrovin
Политолога Александра Хазариди заявил, что связи между Россией и Киргизией сегодня укрепляются, а отношения двух стран можно считать вполне конструктивными.
«Товарооборот вырос, а Россия, вдобавок, является крупнейшим инвестором в киргизскую экономику, поэтому российско-киргизские отношения можно назвать конструктивными и позитивными для обеих сторон», — приводит RuNews24.ru слова Хазариди.
Он добавил, что наши страны сотрудничают не только в сфере социально-экономической, но и в оборонной. Об этом факте говорит ратификация Киргизией соглашения с Россией о региональной системе ПВО, что свидетельствует о готовности Бишкека сближаться с Москвой.
Читайте также:
Путин рассказал о торговом сотрудничестве с Киргизией
Путин рассказал о льготных условиях поставки топлива в Киргизию
Путин оценил результаты переговоров с президентом Киргизии Жапаровым
Мелисса Тимофеева