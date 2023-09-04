Политолог Калачев объяснил, чем Эрдоган может помочь Путину

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В Сочи завершились переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Договориться о возобновлении зерновой сделки не удалось. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин повторил уже не раз озвученные российской стороной тезис, что Москва будет готова реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, касающиеся российского агроэкспорта.
Однако политолог и руководитель политической экспертной группы Константин Калачев уверен, что самая главная тема переговоров – это завершение украинского кризиса, вопрос возможности переговоров и поиска решения в отношениях России и Украины. В беседе с «Радио 1» он отметил, что Эрдоган, вероятно, может стать хорошим посредником в российско-украинских переговорах.
Эксперт отметил, что результат российско-украинских отношений зависит от ситуации на поле боя. По оценке Калачева, компромисса будет сложно добиться из-за максимализма России.
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«Хочется надеяться, что Эрдоган как посредник, как придаточное звено сыграет роль человека, который может способствовать завершению СВО так, чтобы Россия и её руководство могло заявить о своей победе, а Украина не считала себя капитулировавшей. Эрдоган может заручиться поддержкой Китая, для него это возможность выйти в высшую лигу. И к тому же, Эрдоган представляет не только себя, есть много тех, кто устал от этого конфликта, много тех, кого раздражает эта ситуация, и много тех, кто хотел бы, чтобы это все закончилось компромиссом», — сказал Калачев.
«Позиция России – это максимализм. Руководство России хочет совместить то, что совместить крайне сложно: сохранить контроль над теми территориями, которые Россия считает своими и не допустить сближения Украины с НАТО, обеспечить её нейтральный статус, демилитаризацию, права русского языка и так далее. Все уже поняли, что формула “территории в обмен на мир” не работает», — заключил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова