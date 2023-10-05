Политолог Камкин: «Запад уже устал от Зеленского»

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Политолог, германист Александр Камкин высказал мнение о том, что западные страны, поддерживающие Украину, разочаровались в её лидере Владимире Зеленском из-за провалившегося контрнаступления Украины.
«Запад уже устал от Зеленского и разочарован в его действиях, поскольку с контрнаступлением ничего не получилось. Все эти очевидные сигналы Киеву говорят о том, что помощь на украинских условиях вряд ли в дальнейшем будет возможна», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Камкин.
Специалист считает, что в Киеве опасаются более тщательного контроля со стороны американцев за расходованием предоставляемых средств. Вместе с тем, прекращать полностью финансировать Украину Запад не намерен, поскольку США выгоден такой кризис в стране при условии, что многим другим западным странам антироссийская политика и санкции всё же наносят существенный урон.
«То, что я вижу на стороне России, — это только развитие. Ищут новых партнёров. Очень быстро исправили ситуацию. Никакого вреда нет со стороны санкционного режима. Экономика стабильная, уровень жизни стабильный. Никаких изменений нет», — отметил в беседе с «Царьградом» Бекман.
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