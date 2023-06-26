Политолог Карбалевич: Лукашенко договорился с Пригожиным в качестве компенсации Путину

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Белорусский политолог Карбалевич заявил, что Пригожин остался полководцем без армии
Мятеж Пригожина смог остановить белорусский президент Александр Лукашенко. Он провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, в рамках которых они договорились об остановке продвижения бойцов группы и согласовали проект «развязки ситуации». Однако подробности переговоров не раскрываются. Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что Лукашенко мог гарантировать безопасность Пригожину, но четких договоренностей не было.
В беседе с «Радио 1» эксперт предположил, что Лукашенко выступил гарантом безопасности, потому что его об этом попросил президент России Владимир Путин.
В беседе с «Радио 1» эксперт предположил, что Лукашенко выступил гарантом безопасности, потому что его об этом попросил президент России Владимир Путин.
«Надо было найти переговорщика, который авторитетен для обеих сторон, вот им как раз выступил Лукашенко. Это была некая компенсация за события 2020 года, когда Лукашенко просил Путина о помощи, и Путин пообещал эту помощь. Теперь Путин попросил Лукашенко о помощи, и для Лукашенко эти переговоры стали психологической, моральной компенсацией», — сказал Карбалевич.По мнению политолога, Пригожина не ждут в Белоруссии, как писали многие СМИ. Он отметил, что Лукашенко не любит самостоятельных политических игроков.
«Я думаю, что Пригожин сейчас остался полководцем без армии, он не будет контролировать свой ЧВК, и если и появится в Белоруссии, то только с охраной», — добавил он.Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил свою помощь в разрешении ситуации с попыткой мятежа в РФ российскому лидеру Владимиру Путину.
Екатерина Шмакова