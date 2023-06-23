Политолог Колчин: «США продолжают поддерживать формат прокси-войны»

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«США продолжают поддерживать формат прокси-войны: члены НАТО передают вооружение киевскому режиму, готовы воевать с Россией до последнего украинца, но не использовать собственных граждан, свои человеческие ресурсы», — отметил в беседе с Pravda.Ru Колчин.
«Сейчас абсолютно все западные политики наперегонки думают о том, а что бы такого ещё можно было сделать против России. И в своих попытках они могут заходить очень далеко – вплоть до таких совершенно абсурдных предложений. Это хороший пиар для самих политиков, так как тема ядерного удара волнует абсолютно всех», — прокомментировал в беседе с «Абзацем» Дробницкий.Ранее сенаторы США внесли в конгресс резолюцию о том, что при применении РФ ядерного оружия на Украине это нужно расценивать как атаку на НАТО. По их мнению, принятие резолюции станет для российского руководства сигналом, что за использованием ядерного оружия последует война с НАТО.