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Политолог Кошкин назвал ОДКБ устойчивым и эффективным организмом

29 ноября 2023, 20:33
Фото: istockphoto.com/ksahakyan

Фото: istockphoto.com/ksahakyan

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что ОДКБ является эффективным органом, и на сегодняшний день никаких официальных заявлений Армении о выходе из организации нет.
«ОДКБ – это устойчивый организм, который показывает свою эффективность. Представители Армении пока не прибыли на саммит по техпричинам, но никаких намёков и заявлений о выходе страны из альянса нет. Сегодня мы видим, что руководство Армении откровенно берёт курс дистанцирования от России. Этот курс поддерживают и помогают взять США, они пытаются вытеснить Россию, а также Китай из Южного Кавказа, в частности из Армении», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кошкин.

Он отметил, что принятие решение о выходе Армении из альянса будет зависеть от многих факторов.


Кроме того, по его словам, сейчас производятся попытки как можно глубже вбить клин между Арменией и Россией.

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#страны
#армения
#политика
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Путин: псевдоисторики десятилетиями лгали жителям новых регионов России
Путин: псевдоисторики десятилетиями промывали мозги жителям новых регионов РФ
29 ноября 2023, 21:11

Фото: сайт Кремля

Псевдоисторики несколько десятилетий промывали мозги жителям новых регионов России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на Конгрессе молодых учёных.
По словам главы государства, многие жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей не знают свою историю, поскольку им промывали мозги разные псевдоисторики. 

Путин отметил важность проведения работы по донесению до людей истинной истории, чтобы они ясно представляли, кто они такие, и на какой территории живут. 

Президент заявил, что чрезвычайно важно дать россиянам чёткое представление о языковой, культурологической и языковой общности, основанное на научных исследованиях. 

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#ученые
#россия
#история
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Правительство Московской области и Сбербанк подписали договор о сотрудничестве
29 ноября 2023, 20:47

Фото: Минэкологии МО

Правительство Московской области заключило соглашение со Сбербанком о сотрудничестве в области экологического, социального и корпоративного управления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.
Документ о сотрудничестве подписали вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков и вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов в ходе форума «ESG-трансформация Московской области».

Отмечается, что в рамках соглашения предполагается сотрудничество по внедрению подходов устойчивого развития и корпоративного управления в области природопользования, экологической безопасности, а также поддержка проектов, связанных с экологией региона. 

Кроме того, в отдельный блок выделен вопрос финансирования, в рамках которого планируется реализовать инвестиционные проекты и расширить предпринимательство в Московской области. 

«В 2022 году Московская область стала одним из лидеров рейтинга устойчивого развития субъектов Российской Федерации. Для нас устойчивое развитие – это путь, по которому должен следовать каждый орган исполнительной власти Московской области и муниципалитет для обеспечения принципиально нового лучшего качества жизни. Сейчас в эту работу уже вовлечено три региональных исполнительных органа. В 2024 году планируем подключить к этой работе еще не менее двух государственных органов по направлениям деятельности – электротранспорт и экологичные источники генерации энергии. Исторически нашим партнером в этой работе выступает Сбербанк, который не только пропагандирует реализацию принципов устойчивого развития и создает возможности для их реализации предприятиями Московской области, но и сам исповедует их в своей повседневной деятельности», – сообщил Тресков.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов подчеркнул, что подписание соглашения стало первым шагом к улучшению экологической ситуации в регионе и популяризации экологии среди жителей Московской области. 

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#сбербанк
#минэкологии мо
#сотрудничество
#тихон фирсов
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Политолог Марков: «Плохо, если Армения решит покинуть ОДКБ»
29 ноября 2023, 20:10

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Директор Института политических исследований Сергей Марков негативно оценил ситуацию, при которой Армения может покинуть ОДКБ.
Однако, считает эксперт, хуже ухода Армении из ОДКБ только тот вариант, при котором она, будучи членом организации, стане союзником Запада.

«Армения проводит военные учения с США, участвует в различных форумах Киевского режима. Взят курс на то, чтобы попытаться блокировать российские военные базы в Армении и заместить их базами США и Франции. Плохо, если Армения решит покинуть ОДКБ. Практически каждый день государственные деятели страны выступают с теми или иными антироссийскими действиями или заявлениями», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Марков.

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#страны
#армения
#политика
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Российская наука стремительно выходит из-под влияния Запада, заявил Путин
Путин: РФ очень быстро слезает с техиглы Запада, вопреки их ожиданиям
29 ноября 2023, 19:15

Фото: сайт Кремля

Западные страны надеялись на то, что Россия никогда не сможет слезть с их технологической иглы, но они ошибались, это происходит и довольно быстрыми темпами. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в ходе конгресса молодых учёных.
Глава государства отметил, что западные страны, которые ранее считались партнёрами, попытались подсадить Россию на технологическую иглу, думая, что страна не сможет с неё сойти. 

Но Путин выразил благодарность российским учёным, которые смогли обеспечить стремительный отход от влияния Запада. 

Также, по словам президента, в России появился рынок сбыта продукции отечественных производителей. А, исходя из появления рынка, будет развиваться и экономический стимул для самого производства. 

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#ученые
#политика
#санкции
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Венгрия выразила четкую позицию по отправке вооружения на Украину
Сийярто: Венгрия никогда не будет поставлять оружие Украине
29 ноября 2023, 18:57

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия никогда не будет передавать вооружение на Украину. Такое заявление сделал глава МИД страны Петер Сийярто.
«Этнических венгров-граждан Украины постоянно мобилизуют в украинскую армию, много из них на передовой, и многие уже погибли. Мы должны принести мир через дипломатические решения», - объяснил Сийярто.

По его словам, премьер-министр страны встречался с президентом России Владимиром Путиным с целью понять, есть ли надежда на мир.

Ранее генесек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. В рамках этого сотрудничества будут решены вопросы, касающиеся энергобезопасности и подготовки украинских военных.

Сийярто уточнил, что сотрудничество НАТО и Украины не предусматривает передачу ВСУ летального оружия. По словам главы венгерского МИД, программа носит исключительно добровольный характер и не предполагает передачу Украине летального вооружения.

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#сотрудничество
#мид
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#министр
#мир
#нато
#всу
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НАТО не планирует передавать Украине летальное оружие
Глава МИД Венгрии Сийярто: НАТО не будет передавать Киеву летальное оружие
29 ноября 2023, 18:38

Фото: iStock/Michele Ursi

Сотрудничество НАТО и Украины не предусматривает передачу ВСУ летального оружия. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее генесек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. В рамках этого сотрудничества будут решены вопросы, касающиеся энергобезопасности и подготовки украинских военных. 

По словам главы венгерского МИД, программа носит исключительно добровольный характер и не предполагает передачу Украине летального вооружения. 

Сийярто добавил, что выполнение этих условий очень важно, иначе эскалация конфликта на Украине неизбежна. 

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НАТО не сможет противостоять российской армии

Блинкен заявил, что союзники продолжат поставки ВСУ наступательного оружия
#нато
#украина
#сотрудничество
#поставки
#вооружение
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НАТО не сможет противостоять российской армии
Военный эксперт Меллинг: страны НАТО не смогут противостоять ВС РФ
29 ноября 2023, 18:18

Фото: iStock/Arseniy45

Страны НАТО не имеют военного потенциала для того, чтобы противостоять российской армии и остановить ее на границе, в случае возникновения подобной ситуации. Такое мнение выразил военный эксперт Кристиан Меллинг в интервью ZDF.
«По моему мнению, в военном плане боевая мощь или обороноспособность НАТО должна определяться через ее возможность удержать Россию от вторжения — или, если оно все же случится, остановить ее на границах государств альянса», - рассказал Меллинг.

Однако, по его словам, сейчас страны альянса не имеют подобной возможности и это подтверждают их руководства.

Эксперт уточнил, что для таких действий в Европе нет ничего для того, чтобы иметь возможность противостоять российской армии. Обороноспособность европейских стран сейчас находится на очень низком уровне.

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#эксперт
#мид
#украина
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#встреча
#поставки
#нато
#всу
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Лидер Демпартии Армении Саркисян: «Азербайджан под очень серьёзным ударом»
29 ноября 2023, 18:14

Фото: istockphoto.com/Serhii Ivashchuk

Лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что в настоящий момент Азербайджан находится под серьёзным ударом, под который его подставил Израиль.
По его словам, Азербайджан и Израиль сотрудничали друг с другом, преследуя свои цели. Так, Израилю нужны были аэродромы на территории Азербайджана для того, чтобы иметь давление на Иран, а Азербайджан, в свою очередь, рассчитывал получить от Израиля современное оружие.

«Они попытались друг друга использовать, но в первую очередь Израиль использовал Азербайджан, и сейчас последний под очень серьёзным ударом — и с военной точки зрения, и с политической. Иран сейчас расположил на границе с Азербайджаном мощные силы, в том числе у Нахичевани. И Россия встревожена тем, что Азербайджан больше всего уповал на Израиль и Турцию», — отметил в беседе с Pravda.Ru Саркисян.

По словам эксперта, на фоне конфликта между Израилем и Палестиной Иран и Турция оказались, вроде как, по одну стороны баррикад, из-за чего Азербайджан как бы выпал. Это также может создать для страны определённые трудности.

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#страны
#турция
#азербайджан
#иран
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В Литве выступили за ограничение прав России и Белоруссии в Интерполе
Глава МВД Литвы Билотайте: нужно ограничить права РФ и Белоруссии в Интерполе
29 ноября 2023, 18:05

Фото: iStock/imranahmedsg

Глава МВД Литвы Агне Билотайте предложила ограничить права России и Белоруссии в Интерполе. Об этом она заявила на 91-й сессии Генассамблеи организации в Вене.
Литовский министр внутренних дел призвала Интерпол принять меры, которые будут ограничивать деятельность таких «недемократических государств», как Россия и Белоруссия. При принятии соответствующего решения страны потеряют возможность использовать членство в Интерполе для собственных политических целей. 

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ограничения, которые Запад вводит в отношении России, оказывают негативное влияние на сами страны Евросоюза. В результате этого, европейские государства теряют конкурентоспособность. 

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#россия
#белоруссия
#ограничения
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