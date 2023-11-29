Политолог Кошкин назвал ОДКБ устойчивым и эффективным организмом

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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что ОДКБ является эффективным органом, и на сегодняшний день никаких официальных заявлений Армении о выходе из организации нет.
«ОДКБ – это устойчивый организм, который показывает свою эффективность. Представители Армении пока не прибыли на саммит по техпричинам, но никаких намёков и заявлений о выходе страны из альянса нет. Сегодня мы видим, что руководство Армении откровенно берёт курс дистанцирования от России. Этот курс поддерживают и помогают взять США, они пытаются вытеснить Россию, а также Китай из Южного Кавказа, в частности из Армении», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кошкин.Он отметил, что принятие решение о выходе Армении из альянса будет зависеть от многих факторов.
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