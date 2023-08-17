Политолог Кошкин: «Польша готовится выступить против Союзного государства РФ и Беларуси»

Фото: istockphoto.com/Velishchuk
Военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Польша активно закупает наступательные вооружения для того, чтобы выступить против Союзного государства России и Белоруссии.
Он пояснил, что милитаризация Польши происходит с целью вступить в противостояние и демонстративно выйти из него с победой.
Кроме этого, по его мнению, Польша преследует и политические задачи, среди которых и захват территорий Западной Украины, которые Варшава считает своими.
Читайте также:
В Польше заявили о подготовке к войне
Центр образовательных услуг «Группа «Вагнер» зарегистрировали в Белоруссии
Министр обороны Беларуси: Запад готовится к прямому военному столкновению
«Польша готовится выступить против Союзного государства России и Беларуси. Варшава стягивает силы на границы, чтобы вступить в противостояние с Белоруссией. А учитывая их большую интегрированность в украинский конфликт, конечно, поляки хотят выступить и против России», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Кошкин.
Читайте также:
В Польше заявили о подготовке к войне
Центр образовательных услуг «Группа «Вагнер» зарегистрировали в Белоруссии
Министр обороны Беларуси: Запад готовится к прямому военному столкновению
Мелисса Тимофеева