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Военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение о том, что заявления западных аналитиков указывают на то, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский как марионеточная фигура уже отыграл свою роль.
Он пояснил, что Запад делал большую ставку на украинское контрнаступление, однако оно не принесло никаких результатов.
А политический обозреватель Игорь Пшеничников отметил тот факт, что в западной прессе, прежде всего, американской, начали часто появляться статьи о вероятной смерти Зеленского.
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«Ни один западный аналитик не предполагал такой исход, когда мы в подполье уничтожим практически все силы, которые ВСУ накопили, прежде всего, с помощью Запада. Всё это обескуражило. Зеленский как фигура в этой парадигме своё отработал, а в другой — он уже не будет выглядеть как драйвер, который способен изменить ситуацию», — прокомментировал в беседес Pravda.Ru Кошкин.
«Есть основания думать, что в высших эшелонах украинской власти прекрасно поняли, к чему всё идет, и начали схватку за пост президента. И публикация Politico от 1 августа — сигнал, в организации которого принимали участие люди (или человек) из окружения Зеленского. Всем им хочется показаться достойными в глазах вашингтонского обкома», — добавил в беседе с «Царьградом» Пшеничников.
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Мелисса Тимофеева