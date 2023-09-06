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Политолог Кот прокомментировал визит жены Пашиняна на Украину

06 сентября 2023, 19:33
Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Политолог Юрий Кот высказал мнение о том, что последние действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также визит его жены Анны Акопян на Украину для участия в саммите являются провокативными и толкающими России к агрессивным действиям.

«В последнее время Никол Пашинян очень активно включился в провокативную по отношению к России парадигму. Он пытается подтолкнуть к агрессивным действиям. Поэтому сегодняшняя поездка его супруги на собрание людей, обсуждающих психическое здоровье, лично меня наталкивает на мысль, что у самого Пашиняна с этим не все в порядке. Нужно быть по-настоящему сумасшедшим, чтобы тыкать палкой в спящего медведя!» — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кот.

Он добавил, что Ереван сейчас старается выполнять все указания Вашингтона и Лондона, пытаясь «исключить любое присутствие России», в то время как именно наша страна спасла армянский народ от геноцида со стороны турок.

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#саммит
#украина
#армения
#россия
#политика
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РФ и Турция достигли принципиального соглашения о поставке миллиона тонн зерна
06 сентября 2023, 20:05

Фото: iStock/Andrey Iudin

Москва и Анкара достигли принципиального соглашения о поставке миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок», - прокомментировал ситуацию Грушко. 

Он также отметил, что еще остался ряд важных вопросов, которые требуют доработки, такие как логистика и финансы. 

Если зерновая сделка буде возобновлена, то для ее успешного функционирования необходимо будет создать прозрачный механизм контроля перевозок. Такое мнение высказал сотрудник Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн.

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#зерновая сделка
#мид рф
#турция
#россия
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В подмосковном Центре наблюдения за голосованием проверили каналы связи с Мособлизбиркомом
06 сентября 2023, 18:52

Фото: Мособлизбирком

В Центре мониторинга и общественного наблюдения за голосованием в Московской области состоялось тестовое подключение и проверка каналов связи с Мособлизбиркомом и участковыми избирательными комиссиями Подмосковья. Тем самым кампания по выборам губернатора региона вышла на заключительную стадию.
Центр был создан по инициативе Общественной палаты Московской области к Единому дню голосования. Цели работы этого медиацентра – мониторинг ситуации в дни голосования во всех муниципалитетах, реагирование на жалобы и информацию о нарушениях. Всё это позволит решать возникающие проблемы, уточнять информацию, отвечать на подтвердившиеся нарушения, а значит, обеспечит главное – легитимность результатов всей кампании», – говорится в Telegram-канале Мособлизбиркома.  
В помещении медиацентра, расположенного в Одинцове, установлены 30 рабочих мест для общественных наблюдателей, представителей кандидатов и СМИ. У них будет возможность подключения к видеокамерам на конкретных избирательных участках.   Как говорится в сообщении, тестирование каналов связи прошло в штатном режиме. Избирательная система Московской области готова к работе в дни голосования.
 
В регионе в этом году пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. 
 
Для удобства жителей голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно двумя способами – с помощью дистанционного электронного голосования или традиционно, на избирательном участке. 

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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#едг
#участок
#московская область
#подмосковье
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Politico: США готовы объявить о первой поставке Киеву снарядов с обедненным Ураном
США будут поставлять на Украину боеприпасы с обедненным Ураном
06 сентября 2023, 17:58

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Белый дом в среду, 6 сентября, объявит о первой поставке боеприпасов с обедненным ураном киевскому режиму. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на информированного чиновника американской администрации, который не пожелал назвать себя.
В публикации издания говорится, что администрация президента США Джо Байдена впервые направит Киеву неоднозначные боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи, состав которого вот-вот объявят. Ранее о готовящихся поставках снарядов с обедненным ураном из США на Украину также сообщало агентство Рейтер.

Москва уже направляла странам НАТО ноту из-за непрекращающихся поставок вооружений на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружения для киевского режима, станут законной целью для России. Министр иностранных дел РФ также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, не только накачивая Украину вооружениями, но и готовя кадры на территории Великобритании, Германии, Польши и других стран.

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#москва
#сша
#сергей лавров
#мид
#боеприпасы
#кадры
#администрация
#нато
#вооружения
#рф
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Кириллов: Обама продвигал биопрограммы США в других странах
РХБЗ: Обама участвовал в продвижении военных биопрограмм за рубежом
06 сентября 2023, 17:33

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама принимал участие в продвижении американских биологических программах в других странах с помощью Государственного департамента.
В руки Москвы попали доказательства в виде подтверждающих документов, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ», — подчеркнул Кириллов.

По словам Кириллова, Вашингтон уделял особое внимание странам Ближнего Востока, а именно, Ираку, Йемену, Иордании; Индонезии, Филиппинам, Кении, Марокко, Уганде. Отдельно в документации упоминается и Украина.

Ранее военачальник также заявлял, что США начали поиск мутаций вирусов в целях подготовки новой пандемии.

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#сша
#президент
#украина
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В визите Блинкена на киевское кладбище разглядели символизм
Белик: На кладбище в Киеве Блинкен наглядно увидел результаты «контрнаступа»
06 сентября 2023, 17:16

Фото: iStock/Adam Bialek

Посещение украинского кладбища государственным секретарем Энтони Блинкеном выглядит очень символично, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, в интервью «РИА Новости».
Блинкен прибыл в Киев утром 6 сентября, и начал свой визит с Берковецкого кладбища, на котором похоронены украинские военные. 

«Посещение Блинкеном кладбища в Киеве очень символично. Ведь именно тысячи кладбищ, разбросанных по всей Украине, где похоронены украинские военные, брошенные на верную смерть во имя западных интересов, являются главным показателем и достижением киевского режима и их контрнаступления», - прокомментировал ситуацию Белик.

Депутат отметил, что это кладбище - лишь небольшая часть тех потерь, которые киевские власти старательно скрывают как от всего мира, так и от собственных граждан. 

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#военные
#кладбище
#депутат
#киев
#блинкен
#крым
#всу
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Суд Евросоюза впервые отменил санкции против российского бизнесмена
06 сентября 2023, 17:04

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Европейский суд общей юрисдикции вынес постановление об отмене санкции Евросоюза (ЕС) против бывшего генерального директора интернет-ритейлера компании Ozon Александра Шульгина. Он попал под ограничения с 8 апреля 2022 года.
Соответствующее решение суда опубликовано 6 апреля на сайте инстанции. Это прецедентное решение: ранее санкции отменялись только в отношении родственников предпринимателей. Постановление вступит в силу сразу, как только истечет срок подачи апелляции со стороны Совета Евросоюза.

Решение о введении санкций в отношении Шульгина Совет ЕС обосновал тем, что он является влиятельным бизнесменом и 24 февраля 2022 года он участвовал во встрече олигархов с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждают в Совете ЕС, на этой встрече обсуждались дальнейшие  действия в условиях западных санкций.

В апреле 2022 года Шульгин покинул пост генерального директора Ozon и вышел из совета директоров. Тогда Совет ЕС скорректировал формулировку обоснования санкций, назвав его бывшим руководителем Ozon, но сами ограничения оставил в силе.

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#санкции
#пост
#ограничения
#ес
#бизнесмен
#владимир путин
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Раскрыты истинные цели программы по большей узнаваемости ЕС в Индии
Политолог Суздальцев оценил программу ЕС по обеспечению узнаваемости своего бренда в Индии
06 сентября 2023, 17:00

Фото: istockphoto.com/NatanaelGinting

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что с помощью программы по поддержанию своего имиджа в Индии Евросоюз борется за расположение и внимание индийской стороны, а также за БРИКС в целом.
«Это борьба за Индию, борьба за БРИКС. Изначально к БРИКС относились снисходительно, а потом увидели огромное внимание большого количества стран мира. Те страны, которые были «беспроблемными» для Запада и ЕС, стали вдруг «проблемными». И конечно, они стараются налаживать контакты и возвращать контроль», — прокомментировал в беседе с RT Суздальцев.

Еврокомиссия заявила о начале программы стратегической коммуникации ЕС — Индия, на которую выделят €1 млн. Целью программы является улучшение знаний и впечатлений о Евросоюзе среди населения Индии.

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#индия
#страны
#борьба
#ес
#политика
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Немцы поблагодарили Россию за несерьезное отношение к словам Бербок о войне с РФ
В бундестаге поблагодарили РФ за несерьезное отношение к словам Бербок о войне
06 сентября 2023, 16:55

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В бундестаге выразили благодарность России за несерьезное отношение к словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок о войне с Россией, об этом заявил депутат правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.
Напомним, в ходе заседания ПАСЕ 24 Бербок сказала, что европейские страны ведут войну против Российской Федерации. Она также призвала союзников оказывать совместную помощь Киеву, а не искать виновных среди своих. 

«Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны – «у нас война с Россией» - не восприняли всерьез», - прокомментировал ситуацию Койтер.

Он также призвал главу МИД сэкономить на визажистах, деньги на которых выделяются из средств налогоплательщиков, и потратить их на изучение английского языка, намекая на случай, когда Бербок, выступая на английском языке в ЮАР, допустила ошибку, и вместо «beacon» - маяк, сказала «bacon» - бекон, в итоге, высказывание Бербок звучало как «Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды».

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#германия
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ЕК намерена «обеспечить большую узнаваемость бренда ЕС» в Индии
06 сентября 2023, 16:42

Фото: istockphoto.com/sinonimas

Еврокомиссия заявила о начале программы стратегической коммуникации ЕС — Индия, на которую выделят €1 млн.
Целью программы является улучшение знаний и впечатлений о Евросоюзе среди населения Индии.

«Коммуникационная деятельность будет направлена на обеспечение большей узнаваемости бренда ЕС среди широкой общественности в качестве ключевого участника в том, что касается национального развития Индии и её международных или региональных амбиций», — приводит RT текст соответствующего документа.

Также стало известно, что глава Госдепа США Энтони Блинкен в Киеве намерен объявить о выделении Украине более $1 млрд.

«Энтони Блинкен объявит о новом финансировании Украины на сумму более $1 млрд в рамках визита в Киев, пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Госдепа», — приводят argumenti.ru со соответствующую публикацию RT.

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#ес
#индия
#политика
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