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Политолог Юрий Кот высказал мнение о том, что последние действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также визит его жены Анны Акопян на Украину для участия в саммите являются провокативными и толкающими России к агрессивным действиям.
«В последнее время Никол Пашинян очень активно включился в провокативную по отношению к России парадигму. Он пытается подтолкнуть к агрессивным действиям. Поэтому сегодняшняя поездка его супруги на собрание людей, обсуждающих психическое здоровье, лично меня наталкивает на мысль, что у самого Пашиняна с этим не все в порядке. Нужно быть по-настоящему сумасшедшим, чтобы тыкать палкой в спящего медведя!» — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кот.
Он добавил, что Ереван сейчас старается выполнять все указания Вашингтона и Лондона, пытаясь «исключить любое присутствие России», в то время как именно наша страна спасла армянский народ от геноцида со стороны турок.
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