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В настоящее время существует две Армении: «оболваненная Западом» и «христианская, дружественная по отношению к России». С таким заявлением в беседе с Общественной службой новостей выступил политолог и публицист Юрий Кот.
Он отметил, что армяне не поддерживают позицию премьер-министра страны Никола Пашиняна, который действует исключительно в интересах США.
По словам собеседника ОСН, Пашиняну осталось недолго «царевать» в Армении, поскольку большое количество армян, вернувшихся из Нагорного Карабаха, пополнят ряды жителей, недовольных этой власть.
В заключение Кот прокомментировал слова Пашиняна о том, что он ни за что не оставит свой пост словами: «Ну что ж, посмотрим! Не уйдет — так вынесут!». И добавил, что всем понятно, что, вероятнее всего, Пашинян приедет к Путину, нежели наоборот.
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По словам собеседника ОСН, Пашиняну осталось недолго «царевать» в Армении, поскольку большое количество армян, вернувшихся из Нагорного Карабаха, пополнят ряды жителей, недовольных этой власть.
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Анастасия Чинкова