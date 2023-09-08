Политолог Козюлин допустил свержение Зеленского со стороны ВСУ

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Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ Вадим Козюлин высказал мнение о том, что в худшем варианте развития событий президент Украины Владимир Зеленский может быть свергнут ВСУ.
«Популярность Зеленского падает, недовольство в ВСУ растёт. К нему накопилось достаточно претензий, коррупция, популизм, который он иногда ставит выше боевых, экономических или социальных задач. Поэтому при плохом сценарии свержение может случиться», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Козюлин.
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