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Политолог Крутаков согласился с неудобной правдой Блинкена о Путине

Политолог Крутаков: Блинкен не прав, считая, что Россия отстранилась от мира
22 сентября 2023, 12:48
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков в беседе с «Царьградом» признал правдивость слов госсекретаря США Энтони Блинкена о президенте России Владимире Путине.
Напомним, что Блинкен ранее обратил внимание на то, что российский президент редко появляется на международных встречах и мероприятиях. Так, по словам американского политика, Путин не присутствовал на Генассамблее ООН и саммите G20, не поехал он и на саммит БРИКС в ЮАР. Он подчеркнул, что Россия будто бы изолировалась от мира и вынуждена встречаться лишь с лидерами Северной Кореи и Ирана.

Собеседник «Царьграда» отметил, что Блинкен прав, поскольку констатирует факт. Однако он напомнил, что ранее, когда Путин не поехал на саммит БРИКС, Минюст ЮАР запросил от Международного уголовного суда (МУС) ордер на арест российского президента. При этом, МУС не числится в программе ООН и действует по неясным законам.


В заключение Крутаков призвал россиян не создавать панику из-за якобы существующей изоляции страны от мира. Он отметил, что Россия – мощная держава, способная себя защитить в случае возникновения угрозы.

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#сша
#россия
#блинкен
#владимир путин
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Депутат Верховной рады Гончаренко*: украинские власти заигрались
22 сентября 2023, 12:09

Фото: istockphoto/sandsun

Власти Киева заигрались, им следует немедленно пересмотреть свой подход в отношении партнеров и союзников. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, комментируя неудачный визит президента Зеленского в США.
В своем телеграм-канале украинский парламентарий отметил, что нынешняя поездка Зеленского была совсем не такой, как в прошлом году, и не принесла ожидаемых результатов. А это очень серьезный сигнал для киевских властей. Депутат считает, что украинские политики заигрались и им следует немедленно пересмотреть подход к взаимоотношениям с партнерами.

Гончаренко* подчеркнул, что во всем мире ценится только сила. Он также  отметил, что Киеву не на кого надеяться, кроме Вашингтона. Депутат откровенно написал, что у Украины нет ни оружия, ни экономической мощи. Поэтому отношения с США являются для киевских властей основой всех основ, так как если Америка перестанет поддерживать Украину, она неизбежно и незамедлительно проиграет, заключил парламентарий.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#сша
#отношения
#депутат
#украина
#киев
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Польский президент Дуда заявил об отказе баллотироваться на выборах
22 сентября 2023, 11:13

Фото: istockphoto/delray77

Глава Польши Анджей Дуда заявил, что больше не будет баллотироваться ни на каких выборах. Его второй президентский срок истекает в 2024 году.
О своем решении польский лидер объявил в эфире телеканала Polsat. По закону он не смог бы баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, так как конституция запрещает человеку управлять страной более двух сроков подряд. Дуда также сообщил, что не намерен участвовать даже в парламентских выборах, назначенных на 15 октября.

Польский президент уточнил, что выборы 2020 года станут скорее всего последними, в которых он принимал участие. Дуда отметил, что в Польше сложилась такая традиция, что бывшие президенты затем ни на какие посты уже в дальнейшем не баллотировались.

«Думаю, так же будет и со мной», — заключил президент Польши.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в ответ на обвинения Варшавы в «несправедливости выборов» в Белоруссии предложил полякам сначала разобраться со своими выборами, к результатам которых было очень много вопросов.

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#выборы
#президент
#конституция
#лидер
#александр лукашенко
#польша
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Пашинян допустил возможность переселения жителей Карабаха в Армению
22 сентября 2023, 10:32

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил условия, при которых может состоятся массовый переезд жителей Нагорного Карабаха на территорию республики. По его словам, переселение может состоятся в том случае, если проживание в собственных домах станет для них невозможным либо опасным.
Выступая на заседании армянского правительства Пашинян заявил, что на этот случай в Армении приготовлено для переселенцев 40 тысяч мест. Он отметил, что в данный момент наблюдается именно такая ситуация, когда находиться в своих домах для жителей Карабаха становится небезопасно, передает ТАСС. Премьер-министр добавил, что если положение не изменится в лучшую сторону, то правительство будет готово рассмотреть вопрос переезда жителей Нагорного Карабаха в своей повестке.

Пашинян пояснил, что исход армян с территории, где они жили испокон веков, отнюдь не является целью правительства Армении. Наоборот, необходимо сделать все возможное для того, чтобы они жили в своих домах, на своих исконных землях без страха и не подвергаясь опасности.

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#оружие
#правительство
#министр
#оон
#армения
#переезд
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СМИ рассказали об истерике Зеленского на ГА ООН
Bloomberg: Зеленский вел себя очень эмоционально на Генассамблее ООН
22 сентября 2023, 10:28

Фото: istock / Silent_GOS

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН вел себя очень эмоционально в отношении стран-поставщиков вооружения. На поведение президента Украины обратило внимание издание Bloomberg.

«Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален», — говорится в материале.
Издание отмечает, что Зеленский «яростно критиковал страны», которые, по его мнению, недостаточно быстро осуществляют поставку вооружений. Кроме того, автор статьи заметил, что спор украинского главы с одним из западных союзников перешел границы, что «намекает на напряженность, нарастающую за кулисами». Глава Украины, по мнению издания, подозревает, что поддержка Америки и других стран начинает терять силу.

Напомним, что неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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#министр
#поддержка
#оон
#владимир зеленский
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Пашинян высказался о ситуации в Нагорном Карабахе
22 сентября 2023, 09:57

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе. По его мнению, существует большая вероятность положительного решения проблемы.
Он рассказал в беседе со «Sputnik Армения», что ситуация остается крайне напряженной, но существует надежда на ее положительное разрешение. Накануне в своем обращении к согражданам Пашинян отмечал, что соглашение о прекращении огня в целом соблюдается, есть только единичные нарушения. По его словам, граждане уже могут вернуться в свои дома.

Глава армянского правительства добавил, что сегодня, 22 сентября, в Степанакерт будут доставлены гуманитарные грузы, об этом есть уже соответствующие договоренности с азербайджанской стороной. Во время выступления в парламенте Пашинян сообщил, что власти Армении постоянно находятся на связи с коллегами из Нагорного Карабаха. Он добавил, что можно ожидать изменения ситуации в любую минуту, но он надеется на положительный исход конфликта.

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#соглашение
#нарушения
#армения
#дома
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Советник Алиева Гаджиев: Баку обсудит амнистию для сложивших оружие карабахцев
22 сентября 2023, 09:47

Фото: istock / ffikretow

Власти Азербайджана рассматривают возможность амнистии для карабахцев, которые добровольно сложили оружие. Баку позволит членам вооруженных формирований Нагорного Карабаха покинуть регион.
Информацию передает РИА Новости со ссылкой на советника президента Хикмета Гаджиева.

Отмечается, что некоторые лица продолжают оказывать сопротивление азербайджанским властям. 

«На данный момент мы видим, что некоторые отдельные группировки <...> и офицеры <...> сделали публичные заявления о том, что они не примут наши условия и продолжат сопротивление», — добавил советник президента Азербайджана.
Напомним, что ситуация между Азербайджаном и Арменией усугубилась 19 сентября, когда Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. Целью операции было названо разоружение и вывод подразделений армии Армении с региона.

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#оружие
#регион
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#новости
#минобороны
#армения
#азербайджан
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Польша серьезно ударила по Украине
Le Figaro: Отказом от поставок оружия Польша нанесла Киеву серьезный удар
22 сентября 2023, 09:13

Фото: istockphoto/ValleraTo

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не будет поставлять Украине вооружения, закупленные для обороны страны. Иностранные СМИ назвали этот отказ настоящим ударом по Киеву.
В частности, обозреватель издания Le Figaro пишет, что, каковы бы ни были причины выхода Польши из группы «активно помогающих Украине государств», этот шаг дорого обойдется украинцам. Автор материала уточняет, что Варшава занимала шестое место по объему поставок вооружений киевскому режиму. На поддержку Украины польские власти израсходовали около трех миллиардов евро, из которых 820 миллионов было направлено  в формате финансовой помощи, а остальное — в эквиваленте поставок вооружений и боеприпасов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика перестала поставлять оружие Киеву, так как сама нуждается в вооружении. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер уточнил, что военные поставки Киеву продолжаются, но только в рамках ранее достигнутых договоренностей.

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#польша
#украина
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Полиция задержала в Ереване лидера оппозиционного блока «Мать Армения» Теваняна
22 сентября 2023, 09:02

Фото: istock / BrianAJackson

Лидер оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраник Теванян задержан утром 22 сентября во время акции протеста в Ереване.

Теванян доставлен в отдел полиции района Эребуни. Информацию сообщает издание «Sputnik Армения».

С утра в Ереване происходят задержания оппозиционных активистов, в городе перекрывают улицы. До этого на площади Республики у здания правительства появилось много полицейских.

Оппозиция уже 3 дня выступает в армянской столице из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Митингующие намерены окружить здание правительства, в котором будет проходить заседание под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.

Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции  в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций» и разоружение и вывод подразделений армии Армении с региона.

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Украина и США создадут совместную оборонную систему
22 сентября 2023, 08:20

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США займутся созданием общей оборонной экосистемы. Об этом украинский лидер рассказал в видеообращении, опубликованном в его официальном телеграм-канале.
Зеленский сообщил, что Киев будет сотрудничать с Вашингтоном для производства необходимого вооружения. Он заявил о дальнейших планах по созданию новой оборонной экосистемы и укрепления сотрудничества для защиты свободы и жизни.

Президент Украины также сообщил, что в рамках данной системы появится новые промышленные базы и новые рабочие места. 

Ранее ветеран американской армии Ноктис Дрейвен заявлял, что провал украинского лидера в Соединенных Штатах свидетельствует о ближайшем завершении конфликта. Дрейвен заверил, что визит Зеленского в Вашингтон и его выступление в ГА ООН свидетельствуют о потери интереса к лидеру Украины. 

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