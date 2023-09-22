Политолог Крутаков согласился с неудобной правдой Блинкена о Путине

Фото: сайт Кремля
Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков в беседе с «Царьградом» признал правдивость слов госсекретаря США Энтони Блинкена о президенте России Владимире Путине.
Напомним, что Блинкен ранее обратил внимание на то, что российский президент редко появляется на международных встречах и мероприятиях. Так, по словам американского политика, Путин не присутствовал на Генассамблее ООН и саммите G20, не поехал он и на саммит БРИКС в ЮАР. Он подчеркнул, что Россия будто бы изолировалась от мира и вынуждена встречаться лишь с лидерами Северной Кореи и Ирана.
Собеседник «Царьграда» отметил, что Блинкен прав, поскольку констатирует факт. Однако он напомнил, что ранее, когда Путин не поехал на саммит БРИКС, Минюст ЮАР запросил от Международного уголовного суда (МУС) ордер на арест российского президента. При этом, МУС не числится в программе ООН и действует по неясным законам.
В заключение Крутаков призвал россиян не создавать панику из-за якобы существующей изоляции страны от мира. Он отметил, что Россия – мощная держава, способная себя защитить в случае возникновения угрозы.
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Собеседник «Царьграда» отметил, что Блинкен прав, поскольку констатирует факт. Однако он напомнил, что ранее, когда Путин не поехал на саммит БРИКС, Минюст ЮАР запросил от Международного уголовного суда (МУС) ордер на арест российского президента. При этом, МУС не числится в программе ООН и действует по неясным законам.
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Анастасия Чинкова