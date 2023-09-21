Политолог Курбанов предсказал Армении новых врагов в лице России и Турции

Фото: IStock/Wirestock
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принёс извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. Также азербайджанский лидер подтвердил готовность взаимодействовать с российскими миротворцами по стабилизации обстановки.
Политолог, эксперт по ближнему востоку и Афганистану Маис Курбанов рассказал, что Армения сегодня тоже должна найти общий язык со всеми странами, чтобы не настроить против себя Россию, Турцию и Иран. В беседе с «Радио 1» он отметил, что эти три страны встанут на сторону Азербайджана, если в конфликт вмешается НАТО.
Политолог подчеркнул, что в случае вмешательства НАТО в конфликт, смена власти в Армении неизбежна.
Командира, который виновен в гибели миротворцев, отстранили от обязанностей
«Это будет полная победа азербайджанской армии, будут хорошие отношения и с Россией, и с Турцией и Ираном, и эта победа будет надолго. Если Америка или Франция войдут в Армению – это будет крах для неё. Ведь так уже было с Грузией, когда Америка ушла и оставила страну в нехорошем состоянии. Армении грозит то же самое», — сказал Курбанов.
«Смена власти неизбежна, если натовские войска прибудут в Армению. Там они будут воевать уже не только с Азербайджаном, подключатся Турция, Иран и Россия», — добавил он.Читайте также:
Командира, который виновен в гибели миротворцев, отстранили от обязанностей
Armenpress: При обстрелах в Карабахе погибли около 200 человек
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Екатерина Шмакова