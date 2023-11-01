Политолог Макаркин не ожидает ничего особенного от встречи Токаева и Макрона

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Политолог Алексей Макаркин заявил, что встреча лидеров Франции Эммануэля Макрона и Казахстана Касым-Жомарт Токаева не принесёт ничего нового и особенного.
Он также не увидел ничего значимого в том, что Токаев назвал визит Макрона в Астану историческим.
По мнению эксперта, Казахстан ведёт многовекторную внешнюю политику, стараясь сотрудничать как с Россией, так и с Западом, поэтому переориентации республики в ущерб РФ не произойдёт. При этом, Макаркин подчеркнул, что наша страна с вниманием относится к контактам Казахстана с западными странами.
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«Я не думаю, что на встрече будет что-то особенное, слово «историческое» является обычным для такого рода риторики. Я бы здесь не преувеличивал, но надо показать свое уважение президенту Франции», — отметил в беседе с NEWS.ru Макаркин.
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