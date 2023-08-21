Политолог Макаркин: Отказ Трампа от дебатов не отвернёт его сторонников от него

Фото: РИА Новости/Брайан Смит
Политолог Алексей Макаркин заявил, что решение экс-президента США Дональда Трампа отказаться от предвыборных дебатов не скажется негативно на его сторонниках, поскольку у последних есть четкое желание взять реванш за прошлые президентские выборы.
«У очень большого числа сторонников республиканцев есть уверенность, что на выборах 2020 года победил Трамп, что у них украли победу. У них есть желание взять реванш именно с Трампом, а не с кем-то иным. В противном случае реванш будет недостаточно убедительным. Их задача — вернуть Трампа в Белый дом. Его сторонники поймут такое решение», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Макаркин.
Он подчеркнул, что Трамп серьёзно занимается политическими технологиями, поэтому отказ от дебатов он сможет перебить другим инфоповодом.
Читайте также:
Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах республиканцев 23 августа
Трамп: прокурор в Атланте позволила городу стать зоной войны
Власти США ожидают добровольной сдачи Трампа, сообщают СМИ
Мелисса Тимофеева