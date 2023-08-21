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Политолог Макаркин: Отказ Трампа от дебатов не отвернёт его сторонников от него

21 августа 2023, 16:54

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Политолог Алексей Макаркин заявил, что решение экс-президента США Дональда Трампа отказаться от предвыборных дебатов не скажется негативно на его сторонниках, поскольку у последних есть четкое желание взять реванш за прошлые президентские выборы.

«У очень большого числа сторонников республиканцев есть уверенность, что на выборах 2020 года победил Трамп, что у них украли победу. У них есть желание взять реванш именно с Трампом, а не с кем-то иным. В противном случае реванш будет недостаточно убедительным. Их задача — вернуть Трампа в Белый дом. Его сторонники поймут такое решение», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Макаркин.

Он подчеркнул, что Трамп серьёзно занимается политическими технологиями, поэтому отказ от дебатов он сможет перебить другим инфоповодом.

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#сша
#трамп
#выборы
#президент
#политика
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В Подмосковье стартуют дебаты между кандидатами в губернаторы
21 августа 2023, 15:57

Фото: Istockphoto / Serhej Calka

21 августа в прямом эфире состоятся первые дебаты кандидатов в губернаторы Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Дебаты пройдут в понедельник в 17:30 на телеканале «360». Также дебаты будут транслировать на телеканале «360 Новости» и на радиоканале «Радио 1».

На каждого кандидата выделяется по полчаса эфирного времени и 30 минут для совместных агитационных мероприятий. 
 
Выборы губернатора Московской области пройдут 8-10 сентября. Регистрацию в качестве кандидатов прошли действующий глава Подмосковья Андрей Воробьёв («Единая Россия»), зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), зампред Мособлдумы Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия»).
 
Отдать свой голос можно на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 
 
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#выборы
#голосование
#губернатор
#едг
#подмосковье
#московская область
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Уже более 1,5 млн подмосковных избирателей проинформировали о выборах губернатора
21 августа 2023, 15:44

Фото: Мособлизбирком

О предстоящих выборах губернатора Московской области уже проинформировали более 1,5 млн подмосковных избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома по итогам первого этапа адресного информирования жителей.
Специально подготовленные члены участковых избирательных комиссий две недели совершали подомовой обход граждан. За это время они проинформировали избирателей о днях и времени голосования, сроках и порядке избирательных действий накануне и в день голосования, зарегистрированных кандидатах и доступных формах голосования. 
 
Второй этап информирования избирателей стартует 25 августа и продлится до 6 сентября. Жителям региона расскажут о возможности проверить себя в списках избирателей. Им также передадут приглашения на выборы с точными адресами их избирательных участков.
 
Выборы губернатора Московской области пройдут 8-10 сентября. Регистрацию в качестве кандидатов прошли действующий глава Подмосковья Андрей Воробьёв («Единая Россия»), зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), зампред Мособлдумы Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия»).
 
Отдать свой голос можно на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#едг
#дэг
#участок
#московская область
#подмосковье
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МИД Британии запретил чиновникам использовать в отношении России термин «враждебное государство»
21 августа 2023, 15:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министерство иностранных дел Великобритании запретило правительственным чиновникам называть Россию, Китай и Иран враждебными государствами. Об этом сообщает газета Times.
Уточняется, что употреблять это выражение запрещено и во время обмена сообщениями по электронной почте и WhatsApp.

В МИД Британии отклонили документ одного из чиновников за термин «вражеское государство», который фигурировал в тексте. Тогда в ведомстве объяснили, что государства не могут быть враждебными, они могут совершать враждебные действия.  

Сообщается, что введённая в британском ведомстве мера была негативно воспринята чиновниками. 

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#великобритания
#мид
#запрет
#чиновники
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Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов сотрудничества
Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества
21 августа 2023, 15:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Делегация иранских военных прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, сообщили в Минобороны РФ.
Иранская делегация во главе с командующим Сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари обсудила с российскими коллегами вопросы сотрудничества, направленные на обеспечение безопасности обеих стран.   

«Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке – это стратегический партнер России, а постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.  

Напомним, в сети появились фотографии военных Ирана напротив огромной крылатой ракеты, по информации СМИ дальность ее действия составляет 1650 километров.

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#минобороны рф
#иран
#военные
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Премьер-министр Кристерссон: Швеция пока не планирует поставлять Украине истребители Gripen
21 августа 2023, 14:37

Фото: iStock/aquatarkus

У Швеции нет планов по отправке истребителей Gripen на Украину. Об этом в интервью телеканалу TV4 сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
Он добавил, что Швеция готова помогать Украине, но сейчас новые обязательства по передаче отсутствуют.

Кроме того, премьер-министр отметил, что Швеция – большая страна, и ей самой необходима защита. К тому же, королевство ещё не вошло в НАТО.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания поставят Украине в общей сложности более 50 истребителей F-16. Зеленский, во время визита в Швецию, запросил произвести новые поставки самолётов Gripen, однако ему отказали, пообещав лишь производить БМП CV90 на Украине.

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#швеция
#украина
#поставки
#вооружение
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Воробьёв доложил Путину о сбитых в Подмосковье беспилотниках
Губернатор Подмосковья доложил Путину о двух сбитых ПВО беспилотниках
21 августа 2023, 14:31

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту России Владимиру Путину о двух сбитых беспилотниках с помощью систем противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Минувшим утром, системы ПВО сбили беспилотники противника на западе и северо-западе Московской области. Обломки одного из дронов попали в жилой дом. В результате происшествия, два человека пострадали. Об отражении силами ПВО беспилотников противника, губернатор Московской области доложил президенту. 
 
В пресс-службе Кремля также добавили, что в ходе встречи, были обсуждены вопросы развития области, в частности, транспортной инфраструктуры. Было уделено особое внимание проблемам аварийного жилья. 

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#подмосковье
#губернатор
#жилой происшествия
#пво
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Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в сентябре
Эрдоган выразил надежду на очную встречу с Путиным в сентябре
21 августа 2023, 14:16

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на проведение очной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре. Об этом сообщает CNN Turk.
Турецкий лидер также заявил, что в ближайшее время, запланирован визит в Москву главы МИД страны Хакана Фидана. В ходе рабочей поездки, будут обсуждаться вопросы с российской стороной по возобновлению зернового соглашения.  

Эрдоган также сообщил, что в сентябре пройдет встреча G20 в Индии и Генассамблея ООН в США. Турецкий лидер выразил надежду, что ему удастся переговорить с президентом России лицом к лицу, несмотря на загруженную обстановку.  

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#сша
#мид
#страны
#встреча
#эрдоган
#переговоры
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СЕ проспонсирует «демократическое руководство» в молдавских школах
21 августа 2023, 14:08

Фото: istockphoto.com/Jorisvo

Совет Европы (СЕ) намерен выделить грант в размере €150 тыс. на внедрение принципов «демократического руководства» в молдавских школах.
«Грант будет направлен на финансирование проекта по укреплению демократического руководства школами в Молдавии посредством адресной поддержки до 40 школ с целью внедрения там принципов и практик демократического руководства школами», — приводит RT текст соответствующего документа.

Так, школам «помогут» составить документы внутренней политики, а также проведут в учебных заведениях тренинги и семинары для директоров, учителей, школьников и их родителей. Среди тем таких «просветительских занятий» будут демократия, права человека, терпимость, фейковые новости и медиаграмотность, инклюзивное образование.

До этого глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о необходимости увеличить оборонные расходы странам ЕС, отметив, что страна также будет расходовать на оборону не менее двух процентов ВВП в течение многих лет.

«Финляндия хочет показать пример и заставить европейские страны больше инвестировать в собственную оборону», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова министра.

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#образование
#финансирование
#страны
#европа
#политика
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Депутат Чернышов предложил наказывать за незаконное проникновение на подземные объекты
21 августа 2023, 14:03

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР, кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил наказывать за незаконное проникновение в подземные объекты инфраструктуры. О предложении, адресованном министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, он написал в своём Telegram-канале.
Чернышов планирует предоставить правительству соответствующий законопроект.

Он уточнил, что введение уголовной ответственности позволит избежать проникновения на объекты подземной инфраструктуры с целью проведения экскурсий, а также предотвратит различные террористические акты. 

Депутат отметил, что в настоящее время наказание последует только если проникнуть на закрытые охраняемые подземные объекты.

Также он добавил, что подобные экскурсии можно сделать законными, если их будут проводить специалисты Московского метрополитена и Мосводоканала. 

Ранее сообщалось, что во время экскурсии по коллекторам Москвы погибла туристическо-диггерская группа. Поиск тел погибших продолжается. Причиной происшествия стали погодные условия, а именно сильный ливень, который резко поднял уровень воды и затопил подземные коллекторы. 

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#депутат
#госдума
#законопроект
#коллектор
#уголовное дело
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