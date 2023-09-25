Политолог Макаркин усомнился в росте влияния Польши на мировой арене

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Политолог Алексей Макаркин высказал мнение о том, что влияние Польши на мировой арене в будущем не увеличится.
«Я бы не стал утверждать, что влияние Польши как-то вырастет на мировой арене в ближайшее время, Америка продолжает активно сотрудничать с Германией, и такая политика продолжится, по крайней мере до выборов 2024 года. Если же к власти придёт Трамп, ситуация может серьёзно поменяться», — пояснил в беседе с NEWS.ru Макаркин.
Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины. Он также поддержал решение правительства Польши заблокировать поставки украинского зерна на польскую территорию.
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Мелисса Тимофеева