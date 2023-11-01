Радио1
Главная / Новости / Политика/ Политолог Макаркин усомнился в возможности уничтожить ХАМАС полностью

Политолог Макаркин усомнился в возможности уничтожить ХАМАС полностью

01 ноября 2023, 16:05
Фото: istockphoto.com/Abdallah ElHajj

Фото: istockphoto.com/Abdallah ElHajj

Политолог Алексей Макаркин заявил, что ХАМАС как организацию уничтожить сейчас не представляется возможным, и Израиль попытается исключить её власть на конкретной территории.
При этом, возникает ряд проблем, поскольку по мере продолжения операции Израиля в секторе Газа растут жертвы среди мирного населения, что порождает призывы к израильтянам прекратить военные действия.

«Израильтяне уже пересматривают формат операции, чтобы она носила менее радикальный характер, но количество человеческих жертв будет увеличиваться. Чем дольше они будут воевать, тем больше будет требований прекратить», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Макаркин.


Он добавил, что и победа Израиля над ХАМАС может привести к проблеме управления территорией сектора Газа. Кроме этого, по словам эксперта, не факт, что израильтянам удастся уничтожить движение ХАМАС целиком, а после ликвидации несколько предводителей появятся новые.

Читайте также:

Военный политолог: Израиль может потерять суверенитет и стать игрушкой в руках США

Израиль не считает себя находящимся в состоянии войны с Йеменом

Израильский журналист Хаддад: ЦАХАЛ не намерен убивать невинных палестинцев
#израиль
#военные
#политолог
#палестина
#сектор газа
Читайте нас в
«Низшая бесправная раса»: как посол Израиля перепутал «знак позора» с символом евреев
Израильские дипломаты при ООН надели желтые звезды в знак осуждения ХАМАС
01 ноября 2023, 16:01

Фото: iStock/butenkow

Сотрудники постпредства Израиля при ООН надели на себя желтые звезды. Шестиконечные символы нацисты обязывали носить евреев в период Холокоста. Редакция «Радио 1» расскажет, что означает выходка делегации, и из-за чего между Тель-Авивом и ООН возникли разногласия.

Постпред Израиля в ООН надел «желтую звезду»


В ходе своего выступления на заседании Совбеза ООН, постпред Израиля Гилад Эрдан надел шестиконечную звезду на пиджак и заявил, что он не будет снимать ее, пока Совет Безопасности ООН решительно не осудит действия палестинского движения «ХАМАС» за вторжение на территорию Израиля.

Во время своего обращения к участникам заседания, Эрдан заявил, что  члены организации забыли, почему она была создана и с какой целью. Он сообщил, что будет надевать на себя звезды, чтобы страны вспоминали события Холокоста и помнили о том, к чему может привести «безмолвие перед лицом зла».

После его речи, вся израильская делегация надела звезды. Эрдан добавил, что этот элемент станет символом гордости и напоминанием о том, что израильский народ «поклялся защищать себя и биться».


Что означают желтые звезды


В период с 1939 по 1945 годы на территории нацистской Германии евреев обязывали надевать отличительные знаки и повязки, благодаря которым определялась их национальная принадлежность. Ношение опознавательных знаков в виде звезд делало евреев легкой добычей для нацистов-преследователей.

Отличительный знак для евреев предложил использовать Рейнхард Гейдрих. Надевать на рукава повязки и шестиконечные звезды требовали от всех евреев, чей возраст был больше 12 лет. Периодически проходили рейды, граждан могли остановить на улице, и если выяснилось, что еврей не надел специальный знак, его могли оштрафовать, лишить свободы или вовсе расстрелять. Прежде допускались различные вариации символов, которые свидетельствовали о национальной принадлежности к евреям. В 1941 году представителям нации было приказано носить шестиконечную желтую звезду, которая стала символом Холокоста.

Глава центра «Яд Ва-шем» осудил постпреда Израиля при ООН за жёлтую звезду
Глава центра «Яд Ва-шем» осудил постпреда Израиля при ООН за жёлтую звезду


В России осудили выходку израильской делегации


Российский телеведущий, политолог Руслан Осташко заявил, что члены израильской делегации плохо учили историю, если полагают, что желтые звезды, которые они  надели в ходе заседания Совбеза ООН, являются символами евреев. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Осташко пояснил, что шестиугольными звездами немецкие нацисты маркировали евреев, чтобы подчеркнуть их статус как низшей бесправной расы, а саму звезду еще называли «знаком позора».

Телеведущий подчеркнул, что подобная выходка является насмешкой над трагическим прошлым народа.  

Израиль осудил принятую резолюцию ООН о перемирии с Палестиной


Причина, по которой между ООН и Израилем возникли недопонимания, состоит в принятой резолюции по ближневосточному конфликту. Генассамблея ООН призвала Израиль прекратить огонь в секторе Газа и остановить военные действия в анклаве. В подготовке проекта резолюции участвовали более 40 стран.  Против перемирия проголосовали США и Израиль. 

Тель-Авив принятую резолюцию отверг, заявив, что Израиль намерен полностью уничтожить военный потенциал руководящей в секторе Газа палестинской группировки ХАМАС, и будет продолжать военные действия до достижения целей.

Читайте также:

Израиль не считает себя находящимся в состоянии войны с Йеменом

Израильский журналист Хаддад: ЦАХАЛ не намерен убивать невинных палестинцев

Делегация Израиля неожиданно повела себя во время заседания СБ ООН
#сша
#израиль
#военные
#знаки
#политолог
#оон
#палестина
#война
#национальность
Читайте нас в
Йемен атаковал Израиль с помощью ракет
Йеменские хуситы опубликовали запись пуска ракет в сторону Израиля
01 ноября 2023, 15:59

Фото: istockphoto/vadimrysev

Представитель мятежного шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы), правящего на севере Йемена, Яхья Сариа, заявил в соцсетях, что йеменские войска в 12:00 (совпадает с московским) запустят ракеты и беспилотники в сторону Израиля. Позже хуситы опубликовали видеозапись пуска ракет в соцсети X (бывший Twitter).
Представители движения «Ансар Аллах» заявили, что ракеты были запущены по израильским военным объектам в Палестине. В свою очередь руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заверило, что никакой угрозы для гражданского населения в ходе атак не было, так как все ракеты и беспилотники были перехвачены и уничтожены над Красным морем, передает издание The Times of Israel. Также сообщается, что как минимум один из снарядов, выпущенных с территории Йемена, упал в иорданской пустыне.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви ранее сообщил, что его страна не находится в состоянии войны с Йеменом. Яхья Сариа в свою очередь пообещал, что хуситы будут и далее наносить более качественные и точные удары вплоть до окончания израильской агрессии.

Читайте также:

Израиль не считает себя находящимся в состоянии войны с Йеменом

В Йемене предупредили о ракетном ударе по Израилю

Ближний восток раскаляется: Йемен объявил войну Израилю
#посол
#ракеты
#израиль
#беспилотник
Читайте нас в
Военный политолог: Израиль может потерять суверенитет и стать игрушкой в руках США
Военный политолог Перенджиев высмеял миротворческую миссию США в Газе
01 ноября 2023, 15:54

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

США и Израиль в рамках выработки плана на будущее Газы задумались об отправке миротворцев в сектор после вытеснения ХАМАС. Многонациональные силы могут включать американские, британские и французские войска.
Однако военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Перенджиев назвал странной миротворческую миссию в данном случае. Он напомнил, что миротворцы назначаются, когда в этом есть спрос от обеих сторон конфликта. В беседе с «Радио 1» он допустил, что США таким образом проворачивают «большую игру».
«США выстраивают свои новые институты подчинения Ближнего Востока, и я допускаю, что конфликт между Израилем и ХАМАС произошёл не без подстрекательства спецслужб США, а может ещё и Британии. Такое впечатление, что желание стать миротворцами – это часть их плана, который они начали осуществлять, когда они спровоцировали агрессию со стороны ХАМАС, а теперь и Израиля в сторону Газы», — сказал он.
По мнению специалиста, Израиль должен сотрудничать с США с осторожностью, так как это грозит государству потерей суверенитета.
«Соединённые штаты хотят подчинить Израиль, потому что в последние годы он настолько стал неудобным, и теперь надо сделать его послушным. Возможно, США проложит игру, и попробует столкнуть Иран с арабским миром, с Израилем. Израиль в этом случае моет полностью потерять суверенитет и стать послушной игрушкой в руках США, а это уже наносит серьёзный вред безопасности Израиля», — сказал политолог.
Читайте также: 

Востоковед Чупрыгин заявил, что ХАМАС уже выиграл в конфликте с Израилем

Никулин: Третья мировая война может начаться из-за какой-то глупости на Ближнем Востоке

«Надо иметь яйца»: Востоковед Сатановский объяснил провал Израиля
#сша
#израиль
#конфликт
Читайте нас в
Израиль не считает себя находящимся в состоянии войны с Йеменом
01 ноября 2023, 15:25

Фото: istockphoto/Nancy Anderson

Представитель йеменских повстанцев из радикального движения «Ансар Алла» (хуситы) бригадный генерал Яхья ас-Сари объявил о начале военной операции против Израиля. Тем не менее, еврейское государство не находится в состоянии войны с Йеменом.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви. Дипломат отметил, что йеменскими хуситами были выпущены три ракеты, ни одна из которых не достигла цели. Но самое главное заключается в том, что Израиль не объявлял войну Йемену, хотя эта страна традиционно находится в списке враждебных Израилю государств, так же, как, например, Иран и Сирия, пояснил Бен Цви.

Израильский посол подчеркнул, что его страна объявила войну ХАМАС, но не объявляла войну Йемену, равно как и другим недружественным государствам. То, что происходит между мятежным хуситским движением «Ансар Алла» и правительством Йемена является исключительно их внутренним делом, заключил дипломат.

Читайте также:

Ближний восток раскаляется: Йемен объявил войну Израилю

Движение ХАМАС обстреляло Тель-Авив второй раз за сутки

В Йемене предупредили о ракетном ударе по Израилю
#израиль
#сирия
#посол
#дипломат
#иран
#ракеты
Читайте нас в
Израильский журналист Хаддад: ЦАХАЛ не намерен убивать невинных палестинцев
01 ноября 2023, 15:25

Фото: istockphoto.com/e-crow

Израильский журналист Юсеф Хаддад заявил, что ЦАХАЛ не собирается убивать невинных гражданских лиц в секторе Газа.
«Израиль не хочет причинять вред ни в чём не повинным палестинцам. При желании мы могли бы добиться такого результата, не подвергая риску ни одного солдата. У нас достаточно боеприпасов и самолётов, чтобы уничтожить всю Газу за полчаса. Мы же стремимся к уничтожению ХАМАС», — прокомментировал в эфире RT Хаддад.

А политолог Евгений Михайлов, в свою очередь, высказал мнение, что Израиль не проводит полномасштабную наземную операцию в секторе Газа из-за опасений.

«Проводить наземную операцию они опасаются, так как многие аналитики высказали мнение о том, что если они зайдут в сектор Газа сразу, то могут потерпеть сокрушительное поражение в городских условиях, так как у ХАМАС серьёзные оборонительные подземные сооружения, откуда они могут наносить удары», — пояснил в беседе с «Царьградом» Михайлов.

Читайте также:

Северная Корея ищет способы для оказания всеобъемлющей помощи Палестине

Хаменеи призвал мусульманские государства прекратить экспорт нефти в Израиль

Дипломаты обсуждают эвакуацию ещё тысячи иностранцев через КПП «Рафах»
#израиль
#мнение
#палестина
#сектор газа
#конфликт
Читайте нас в
Дипломаты договорились о ежедневной эвакуации иностранцев из сектора Газа
NYT: сектор Газа ежедневно будет покидать около тысячи иностранцев через «Рафах»
01 ноября 2023, 15:20

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Порядка тысячи иностранных граждан будут покидать сектор Газа ежедневно. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на решение дипломатов.
Отмечается, что, начиная со 2 ноября, территорию сектора Газа через КПП «Рафах» будут покидать около тысячи иностранцев. Они будут переправляться в Египет.

Кроме того, эвакуации подлежат люди с двойным гражданством, а также палестинские сотрудники международных организаций, действующих в стране. 

Ранее сообщалось, что дипломаты, на фоне первой совершённой эвакуации иностранцев, начали обсуждать перемещение ещё тысячи граждан других государств на следующий день, 2 ноября. Благодаря сегодняшней эвакуации, сектор Газа покинули более 500 иностранцев. Отмечалось, что вместе с ними были вывезены из анклава раненые палестинцы и граждане с двойным гражданством.

Читайте также:

Дипломаты обсуждают эвакуацию ещё тысячи иностранцев через КПП «Рафах»

Иностранцы начали покидать сектор Газа через КПП «Рафах»

Египет открыл КПП «Рафах» для приёма раненых палестинцев и иностранцев
#сектор газа
#египет
#палестина
#израиль
#иностранцы
#эвакуация
Читайте нас в
ЕС хочет профинансировать «управление границами» в Центральной Азии
01 ноября 2023, 15:15

Фото: istockphoto.com/Jorisvo

Евросоюз намерен профинансировать проекты в республиках Центральной Азии, связанных с миграционными вопросами и экономическим развитием.
Отмечается, что проекты будут реализовываться «с упором на права человека, гендерное равенство и поддержку уязвимых групп».

При этом, ЕС на эти цели планирует потратить более €21 млн.

Основными задачами программы будут «оказание содействия» организациям гражданского общества, работающим в приграничных регионах, формирование в обществе дискуссий по вопросам миграции и приграничных территорий.

Как передаёт RT, НКО в рамках проекта будут финансировать в пяти странах, среди которых Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Читайте также:

США хотят «поддержать» энергетический сектор Украины

Политолог Дудчак заявил о меркантильном интересе США к энергетике Украины

Политолог Светов объяснил проблему обеспечения Украины Штатами
 
 
#казахстан
#проекты
#узбекистан
#нко
#ес
Читайте нас в
CNN: Американцам не позволили покинуть сектор Газа в первую очередь
01 ноября 2023, 15:04

Фото: istockphoto/simonmayer

Граждане США, как ожидается, не попадут в первую группу иностранцев, которые покинут сектор Газа через открывшийся контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Они смогут сделать это позже, на этой неделе.
Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. В среду, 1 ноября, Египет открыл КПП «Рафах» для выезда 81 раненого и около 500 сотрудников международных организаций. Затем в СМИ появились сообщения, что первые иностранцы проходят через КПП между сектором Газа и Египтом. Ожидается, что американцы, которые не вошли в первую группу покидающих осажденную Газу, смогут покинуть анклав до конца этой недели.

Также российские СМИ сообщали, что египетские пограничники пока не пропускают россиян через КПП вместе с гражданами других иностранных государств. Российское консульство ведет работу в этом направлении, но результатов пока нет.

Читайте также:

Россиян не выпускают из сектора Газа через КПП «Рафах»

Дипломаты обсуждают эвакуацию ещё тысячи иностранцев через КПП «Рафах»

Иностранцы начали покидать сектор Газа через КПП «Рафах»
#сми
#иностранцы
#египет
#сектор газа
#сша
Читайте нас в
Северная Корея ищет способы для оказания всеобъемлющей помощи Палестине
Депутат Южной Кореи: Ким Чен Ын приказал найти способы для поддержки Палестины
01 ноября 2023, 14:48

Фото: iStock/Stephen Anthony Rohan

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал найти способы оказания помощи Палестине. Об этом заявил депутат южнокорейской правящей партии «Гражданская сила», секретарь парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом.
Разведка Южной Кореи, по сообщениям агентства Рёнхал, убеждена, что правительство КНДР ищет возможности для оказания всеобъемлющей помощи Палестине в борьбе с Израилем. 

Кроме того, Южная Корея выражает опасения о том, что КНДР начнёт поставлять вооружение Палестине. Ранее сообщалось, что страна уже совершила поставки для ХАМАС и «Хезболлы». Южнокорейская разведка уверена в том, что такая поддержка может негативно сказаться на ситуации на Корейском полуострове.

Читайте также:

RT: В Хевроне палестинцы митингуют с портретами Путина и Ким Чен Ына

МИД РФ заявил о росте риска ядерного конфликта на Корейском полуострове

КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее
#кндр
#южная корея
#палестина
#поддержка
#поставки
#вооружение
Читайте нас в
Достижения.рф