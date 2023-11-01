Политолог Макаркин усомнился в возможности уничтожить ХАМАС полностью

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Политолог Алексей Макаркин заявил, что ХАМАС как организацию уничтожить сейчас не представляется возможным, и Израиль попытается исключить её власть на конкретной территории.
При этом, возникает ряд проблем, поскольку по мере продолжения операции Израиля в секторе Газа растут жертвы среди мирного населения, что порождает призывы к израильтянам прекратить военные действия.
Он добавил, что и победа Израиля над ХАМАС может привести к проблеме управления территорией сектора Газа. Кроме этого, по словам эксперта, не факт, что израильтянам удастся уничтожить движение ХАМАС целиком, а после ликвидации несколько предводителей появятся новые.
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«Израильтяне уже пересматривают формат операции, чтобы она носила менее радикальный характер, но количество человеческих жертв будет увеличиваться. Чем дольше они будут воевать, тем больше будет требований прекратить», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Макаркин.
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Мелисса Тимофеева