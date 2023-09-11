Политолог Маркелов рассказал о будущем НАТО

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Политолог Сергей Маркелов заявил, что в течение максимум 5-10 лет НАТО как организация может трансформироваться.
«НАТО не исчезнет совсем. Но система деятельности, идеология, количество участников, внутренняя конструкция, система взаимодействия — всё это вариабельные вещи. Думаю, что в ближайшие годы мы станем свидетелями всех этих процессов. Даже не придется ждать 5-10 лет, всё случится гораздо раньше», — высказал мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.
По его мнению, изменяться также цели и задачи альянса.
«Прежние генеральные секретари ООН до Бутроса Гали (включая его) обладали самостоятельностью действий и мышления. Нынешний генеральный секретарь ООН с успехом исполняет роль куклы, плюшевого медведя. Он не является персоной, которая не то, что принимает какие-то решения, но, к сожалению, не может мыслить самостоятельно. И все его заявления надо рассматривать с точки зрения того, что происходит вокруг него», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Шафир.
Он подчеркнул, что заявление Гутерриша про смену мирового порядка ложится на итоговую декларацию саммита «Большой двадцатки», которая, по мнению специалиста, является актом её капитуляции.
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Мелисса Тимофеева