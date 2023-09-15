Политолог Марков: «Байден заинтересован, чтобы между РФ и КНР были плохие отношения»

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Политолог Сергей Марков высказал мнение о том, что США крайне невыгоден мощный союз России и Китая, поскольку он может стать угрозой для Штатов.
«Байден заинтересован, чтобы между РФ и Китаем были плохие отношения, так как вся американская элита создаёт искусственные конфликты, дабы сотрудничество между странами не состоялось. Разумеется, у нас с КНР есть свои проблемы, но они решаемы», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.
Он отметил, что Китай, при всём желании сотрудничать с Россией в разных направлениях, не готов в глобальном смысле идти на конфликт с Западом.
«Я не ознакомлена с соответствующей ситуацией», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова Мао Нин.
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