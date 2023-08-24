Политолог Марков: «БРИКС — очень мягкая организация»

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Политолог Сергей Марков прокомментировал решение об увеличении стран-участниц в БРИКС, назвав такие меры правильными и позитивными.
Вместе с тем, он отметил, что на данный момент БРИКС является «мягкой» организацией, которая пока не продемонстрировала каких-либо скоординированных решительных действий на политической арене мира.
Он добавил, что БРИКС ещё предстоит осознать свою роль, создав параллель западной инфраструктуры и глобальной торговли вообще.
Кроме того, специалист не исключил превращение БРИКС в военный альянс в будущем.
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«БРИКС — очень мягкая организация. До сих пор не было ни одного совместного действия ее участников. Это клуб стран, который заинтересован в хороших отношениях друг к другу, в диалоге. Те, кто вступил в БРИКС с высокой вероятностью не будут участвовать в санкциях против России», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Марков.
Кроме того, специалист не исключил превращение БРИКС в военный альянс в будущем.
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Мелисса Тимофеева