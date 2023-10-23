Политолог Марков: Наземной операции Израиля не миновать

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Политолог, общественный деятель Сергей Марков предположил, что Израиль проведёт наземную операцию в секторе Газа неминуемо, поскольку ХАМАС не освободит еврейских заложников по требованию израильской стороны.
Он пояснил, что для освобождения заложников ХАМАС будет требовать отпустить палестинских заключённых, на что Израиль не пойдёт.
А политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре, в свою очередь, заметил, что арабский мир на вряд ли ответит на действия Израиля сплочённо, поскольку он в этом отношении также расколот. Так, «Хезболла» и другие подобные военизированные формирования, которые поддерживаются Ираном, ещё могут вступить в конфликт на стороне Палестины, а вот такие страны, как, например, Турция, Египет и Саудовская Аравия имеют свои интересы взаимоотношений с Израилем.
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«Большинство заключенных палестинцев, которые сидят в израильских тюрьмах — это бывшие представители радикальных исламских террористических ячеек. Представьте, что случится, если их освободят? Начнётся еще большая кровавая баня, чем та, которую мы наблюдаем. <…> Израильтяне уничтожат в десятки раз больше палестинцев, чтобы выместить свою злость и удовлетворить чувство мести за убитых евреев», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.
«Даже, например, возьмите Азербайджан и Турцию. Вроде бы одна нация, два государства. Но в ситуации данного конфликта Баку практически полностью на стороне Израиля, а Турция — наоборот», — сказал в беседе с «Царьградом» Дюрре.
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Мелисса Тимофеева