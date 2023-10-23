Радио1
Главная / Новости / Политика/ Политолог Марков: Наземной операции Израиля не миновать

Политолог Марков: Наземной операции Израиля не миновать

23 октября 2023, 17:53
Фото: istockphoto.com/Gilnature

Фото: istockphoto.com/Gilnature

Политолог, общественный деятель Сергей Марков предположил, что Израиль проведёт наземную операцию в секторе Газа неминуемо, поскольку ХАМАС не освободит еврейских заложников по требованию израильской стороны.
Он пояснил, что для освобождения заложников ХАМАС будет требовать отпустить палестинских заключённых, на что Израиль не пойдёт.

«Большинство заключенных палестинцев, которые сидят в израильских тюрьмах — это бывшие представители радикальных исламских террористических ячеек. Представьте, что случится, если их освободят? Начнётся еще большая кровавая баня, чем та, которую мы наблюдаем. <…> Израильтяне уничтожат в десятки раз больше палестинцев, чтобы выместить свою злость и удовлетворить чувство мести за убитых евреев», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.


А политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре, в свою очередь, заметил, что арабский мир на вряд ли ответит на действия Израиля сплочённо, поскольку он в этом отношении также расколот. Так, «Хезболла» и другие подобные военизированные формирования, которые поддерживаются Ираном, ещё могут вступить в конфликт на стороне Палестины, а вот такие страны, как, например, Турция, Египет и Саудовская Аравия имеют свои интересы взаимоотношений с Израилем.


«Даже, например, возьмите Азербайджан и Турцию. Вроде бы одна нация, два государства. Но в ситуации данного конфликта Баку практически полностью на стороне Израиля, а Турция — наоборот», — сказал в беседе с «Царьградом» Дюрре.

Читайте также:

Православная церковь в Иерусалиме почтила память погибших в секторе Газа

Полковник Цыганок: арабы будут воевать с Израилем ещё 30 лет

ХАМАС: Во всех больницах Газы закончилось топливо
#израиль
#конфликт
#страны
#политолог
#политика
Читайте нас в
Матвиенко и комитет Совфеда по обороне провели выездное совещание в Минобороны
23 октября 2023, 18:19

Фото: iStock/sfreestee

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и комитет Совета федерации по обороне и безопасности провели выездное совещание в Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Отмечается, что по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу было проведено совещание, в рамках которого рассмотрена тема всестороннего обеспечения СВО. В ходе встречи сенаторы узнали о работе Национального центра управления обороной (НЦУО) России и Центра боевого управления и его подразделениями. 

Ранее Шойгу сообщил, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России получил право от правительства на использование всх имеющихся резервов для ускорения производства артиллерии.

Читайте также:

Песков: Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону

На новом заводе «Алмаз-Антея» будут выпускать системы ПВО, заявил Шойгу

Шойгу провел совещание по увеличению производства артиллерии и РСЗО
#минобороны рф
#совет федерации
#совещание
#валентина матвиенко
#сергей шойгу
Читайте нас в
В Грузии уверены, что страна получит статус кандидата в члены Евросоюза
Мэр Тбилиси Каладзе выразил уверенность в получении страной статуса кандидата ЕС
23 октября 2023, 18:01

Фото: iStock/David_Bokuchava

Грузия непременно получит статус кандидата в члены Евросоюза. С такой уверенной позицией выступил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Он отметил, что радикальная оппозиция всеми способами пытается предотвратить получение Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза. Однако, несмотря на это, страна его всё же получит, поскольку аргументов для отказа уже не осталось, подчеркнул Каладзе. 

Напомним, что 23 июня прошлого года главы стран и правительств Евросоюза заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата для дальнейшего присоединения к Евросоюзу. Однако для этого необходимо было выполнить ряд условий. Теперь Грузия ожидает, что получит этот статус уже к концу года.

Читайте также:

Премьер Грузии заявил, что страна заслужила статус кандидата в ЕС

Орбан назвал отсутствие у Грузии статуса кандидата в ЕС несправедливым

Боррель прокомментировал возможное получение Грузией статуса кандидата в ЕС
#грузия
#евросоюз
#кандидаты
Читайте нас в
В США раскрыли, как Байден стремительно теряет голоса избирателей
Politico: Байден, поддерживая Израиль, теряет голоса мусульман на выборах
23 октября 2023, 17:42

Фото: iStock/rarrarorro

Американцы арабского происхождения и мусульманский электрорат не станут голосовать за нынешнего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах. Об этом пишет издание Politico.
Мусульмане, проживающие на территории США, недовольны политикой Байдена, поддерживающего Израиль. Это приведёт к тому, что президент лишится большого количества голосов на предстоящих выборах главы государства. 

Экс-чиновник госдепартамента и глава правозащитной мусульманской организации Ваэль Альзаят в интервью изданию рассказал, что его организация напрямую обращалась к команде Байдена с предупреждениями о том, что популярность президента падает, а его действия в рамках палестино-израильского конфликта сыграют против него. 

По данным Politico, на выборах в 2020 году большая часть арабов и мусульман, проживающих в США, проголосовала за Джо Байдена. В настоящее время такой прогноз маловероятен. При этом, несмотря на небольшое количество представителей, каждый голос важен, и есть риск потерять голоса из Мичигана и Пенсильвании. 

Читайте также:

Удар по беженцам и геноцид: Израиль намерены признать страной-террористом

В Израиле пришли в ужас из-за слов Байдена о Путине

Байден заявил, что у США есть ресурсы для поддержки Украины и Израиля
#джозеф байден
#выборы
#голосование
#мусульмане
#израиль
#сша
Читайте нас в
Президент Турции Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО
Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО
23 октября 2023, 17:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед парламентом страны с предложением ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации страны.
Отмечается, что Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО 23 октября 2023 года. 

В настоящее время он передан на рассмотрение Великому национальному собранию Турции.

Напомним, что Швеция подала заявку на вступление в НАТО ещё в мае прошлого года. Однако страна не получила одобрения на членство в альянсе от Венгрии и Турции. 

Анкара всё же приняла решение ратифицировать договор после выполнения шведской стороной обещаний по борьбе с террористической деятельностью. В частности речь идёт о прекращении акций с сожжением Корана. 

Отмечается, что Венгрия пока не собирается проводить голосование о приёме Швеции в ряды НАТО. 

Читайте также:

СМИ узнали, когда Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО

Депутат Перинчек: Анкара должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО

Эрдоган резко ответил Швеции на счет поддержки ее членства в НАТО
#турция
#швеция
#нато
#договор
#реджеп тайип эрдоган
Читайте нас в
Сийярто раскрыл, что главы МИД ЕС на самом деле думают об Украине
Сийярто: В Люксембурге главы МИД стран ЕС говорили об усталости от Украины
23 октября 2023, 17:07

Фото: iStock/JARAMA

На заседании в Люксембурге все главы МИД Евросоюза обсуждали усталость общественности от украинского конфликта, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Почти все мои коллеги или очень много коллег употребляли выражение «усталость от Украины», которое означает, что очень тяжело сохранять в общественном мнении и в СМИ интерес к тому, что происходит на Украине», - прокомментировал ситуацию Сийярто.

По его словам доминирующее внимание сейчас занимает тема Ближнего Востока и разгоревшаяся там война.

Учитывая все эти факторы, конфликт между Россией и Украиной придется решать путём мирного урегулирования, заключил Сийярто.

Читайте также: 

Сийярто: Евросоюз не должен производить оружие и подготавливать военных ВСУ

Японский премьер Кисида: Токио продолжит добиваться мирного договора с Москвой

New Statesman: Евросоюз может расколоться из-за антироссийских санкций
#конфликт
#война
#украина
#палестина
#израиль
#мид
#венгрия
Читайте нас в
Глава МИД Украины Кулеба оценил идею множественного гражданства
РБК-Украина: глава МИД Украины Кулеба поддержал идею множественного гражданства
23 октября 2023, 17:06

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поддержал идею введения множественного гражданства, за исключением двойного гражданства с Россией и недружественными странами. Об этом он сообщил в беседе с агентством РБК-Украина.
Напомним, что множественное гражданство предполагает наличие у гражданина страны двух или более паспортов разных государств. На сегодняшний день на территории Украины разрешено иметь только одно гражданство. 

Кулеба отметил, что тема введения множественного гражданства активно обсуждается уже на протяжении нескольких лет. По словам министра иностранных дел, вводить меру необходимо постепенными шагами, а начать следует с союзников Украины. 

Он подчеркнул, что необходимо запретить любую возможность получения гражданства недружественного государства для украинцев. 

Читайте также:

В Финляндии предложили запретить совмещение финского гражданства с российским

Зеленский ввел экзамены для получения гражданства Украины

Новый Закон о гражданстве РФ вступит в силу в октябре
#украина
#гражданство
#страны
#жители
#закон
Читайте нас в
​В день открытия лесопарка «Лесная опушка» его посетили около 7,5 тыс человек
23 октября 2023, 16:45

Фото: Минкульт МО

Почти 7,5 тысяч человек посетили в день открытия лесопарк «Лесная опушка» в посёлке Октябрьский городского округа Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Лесная опушка» – часть Томилинского лесопарка. Для гостей доступны три тематические локации: центральная, активная и спортивная. Жители увидели концертную программу, стали участниками экологического фестиваля, творческих мастер-классов и забегов.
 
Каждый смог бесплатно угоститься горячим чаем, пирогами и сладостями, посетить творческие мастер-классы и массовый забег на 3 км.
 
Ранее сообщалось, что благоустройство части Томилинского леса, примыкающей к поселку Октябрьский, провели по просьбам местных жителей. 
 
Читайте также:

На набережной в Солнечногорске появился символизирующий знания арт-объект

Томилинский лесопарк открывается после масштабного благоустройства

В Раменском открыли обновлённую территорию сквера у ДК им. Воровского
 
#минкульт мо
#благоустройство
#парк
#люберцы
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Сийярто: Евросоюз не должен производить оружие и подготавливать военных ВСУ
23 октября 2023, 16:13

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз не должен заниматься производством оружия и подготовкой военных для Вооруженных сил Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Выступление политика транслировалось на Facebook*.

«ЕС – не оборонительное объединение, а политическое, поэтому производство оружия и подготовка военных ан Украине неприемлемы», - прокомментировал ситуацию Сийярто. 

Ранее венгерский министр раскритиковал председателя правительства Эстонии Каи Каллас за реакцию на встречу российского президента Владимира Путина с главой кабмина Венгрии Виктором Орбаном. Он также напомнил, что Каллас «была шокирована» встречей политиков, и назвал эстонского политика «неприятной» и лишенной всякой логики.

Читайте также: 

Премьер Украины Шмыгаль: ЕС направил Украине транш в 1,5 млрд евро

Ветеран спецназа Сыртланов объяснил цели военных учений ЕС отдельно от НАТО

Politico: В ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий


*Запрещенная в России экстремистская организация
#евросоюз
#венгрия
#всу
#оружие
#военные
Читайте нас в
Православная церковь в Иерусалиме почтила память погибших в секторе Газа
23 октября 2023, 16:05

Фото: istockphoto/Monther Rasheed

Патриарх Иерусалимский Феофил III провел поминальную службу в память о погибших во время обстрелов и бомбежек в секторе Газа. Церковный иерарх отдельно помянул души жертв израильского авиаудара по территории православного храма святого Порфирия.
Об этом сообщила пресс-служба митрополии. Ранее архиепископ Иерусалимской православной церкви Алексий Тивериадский рассказывал, что Израиль ударил ракетой по входу в монастырь, в котором в тот момент укрывалось более 400 человек. В настоящее время известно как минимум о 18 погибших.

Сначала командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляло, что ракета упала во дворе монастыря в результате неудачного пуска со стороны боевиков ХАМАС. Потом израильские военные признали, что снаряд принадлежал ЦАХАЛ, но оправдались тем, что по данным разведки в храме в тот момент укрывались террористы.

Церковь святого Порфирия считается одной из древнейших в мире. Ее постройка относится к V веку, а возраст насчитывает по меньшей мере 1616 лет.

Читайте также:

ХАМАС: Во всех больницах Газы закончилось топливо

Удар по беженцам и геноцид: Израиль намерены признать страной-террористом

WAFA: ВВС Израиля нанесли удары рядом с двумя больницами в секторе Газа
#церковь
#израиль
#военные
#возраст
#террористы
#ракета
#служба
Читайте нас в
Достижения.рф