Политолог Марков: ОАЭ не нужна большая война на Ближнем Востоке

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Политолог Сергей Марков объяснил позицию ОАЭ касательно конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, отметив, что Арабские Эмираты не заинтересованы в войне, на что у них есть свои причины.
Он также подчеркнул, что из арабских государств эта страна стала чуть ли не единственной, кто осудил ХАМАС.
Против каких-либо кровопролитий выступает ОАЭ ещё и потому, что в стране большое количество индийцев и европейцев, считает Марков.
Попытки Абу-Даби договорится со сторонами конфликта и урегулировать ситуацию, а также отсутствие радикальных высказываний и явной поддержки ХАМАСА делает, по мнению эксперта, ОАЭ сегодня основным «голубем мира» на Ближнем Востоке.
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«Абу-Даби вовсе не нужна большая война на Ближнем Востоке, так как тогда у страны обрушатся инвестиции в экономику! Именно поэтому Объединенные ОАЭ оказались единственным из арабских государств, которое осудило движение ХАМАС. Справедливости ради надо отметить, что среди них не только ОАЭ не нравится разворачивающийся конфликт, но главы других стран боятся сказать слово против ХАМАС, из-за страха иметь дело с бурлящей арабской улицей, которая может смести их правительства», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Марков.
Попытки Абу-Даби договорится со сторонами конфликта и урегулировать ситуацию, а также отсутствие радикальных высказываний и явной поддержки ХАМАСА делает, по мнению эксперта, ОАЭ сегодня основным «голубем мира» на Ближнем Востоке.
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Мелисса Тимофеева