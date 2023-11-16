Политолог Марков объяснил ограничение счетов россиян в Израиле

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Политолог Сергей Марков объяснил, что Израиль начал блокировать отделять счета российских граждан с ценными бумагами по указке США.
«Поскольку Израиль — это страна, которая контролируется США, было бы странно, если бы он не подключился к санкционным процессам против РФ. Видимо, Вашингтон надавил, вот Тель-Авив и решился сделать такой шаг», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.
По его словам, такие меры, в первую очередь, затронут бизнесменов, которые планируют продолжить своё дело в российской юрисдикции, но на западных рельсах.
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Мелисса Тимофеева