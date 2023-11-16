Политолог Марков объяснил ограничение счетов россиян в Израиле

По словам одного из спасателей, во время обрушения части дома на Привокзальной площади в Астрахани погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в информационном штабе Астраханской области.

За несколько минут до аварии жильцы дома успели позвонить в МЧС и сообщить о трещине, передает телеграм-канал 360tv. Спасатели успели эвакуировать 213 человек, из них 37 детей, из уцелевших подъездов. Позже под обломками было обнаружено тело 84-летней женщины.

Александр Бойцов