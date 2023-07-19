Политолог Марков объяснил, почему в ЮАР захотели арестовать Путина

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В Кремле опровергли информацию о том, что Россия якобы «дала понять» президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что арест президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны.
Однако директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Радио 1» отметил, что заявление о гипотетическом аресте Владимира Путина сделал не президент ЮАР, как писали ряд СМИ, в том числе РИА Новости и Bloomberg, а вице-президент Южной Африки. Таким образом, он решил подставить главу ЮАР.
Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому сама постановка вопроса решения суда неприемлема, а любые его решения с точки зрения права являются ничтожными.
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«Вице-президент ЮАР избран независимо от президента, он враждебен президенту, он его подставляет. Он собирается пойти на дебаты правящей партии, и президент ЮАР предлагал другие кандидатуры, но из-за возникших проблем большинство населения проголосовало за политика, который связан с США. Он распространяет ложь, которая подрывает позиции президента», — сказал Марков.
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Екатерина Шмакова