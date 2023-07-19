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Политолог Марков объяснил, почему в ЮАР захотели арестовать Путина

19 июля 2023, 15:37

Фото: kremlin

В Кремле опровергли информацию о том, что Россия якобы «дала понять» президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что арест президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны.
Однако директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Радио 1» отметил, что заявление о гипотетическом аресте Владимира Путина сделал не президент ЮАР, как писали ряд СМИ, в том числе РИА Новости и Bloomberg, а вице-президент Южной Африки. Таким образом, он решил подставить главу ЮАР.
«Вице-президент ЮАР избран независимо от президента, он враждебен президенту, он его подставляет. Он собирается пойти на дебаты правящей партии, и президент ЮАР предлагал другие кандидатуры, но из-за возникших проблем большинство населения проголосовало за политика, который связан с США. Он распространяет ложь, которая подрывает позиции президента», — сказал Марков.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому сама постановка вопроса решения суда неприемлема, а любые его решения с точки зрения права являются ничтожными.

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#Владимир Путин
#БРИКС
#ЮАР
#Сергей Марков
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В Сети появилось видео с главой ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожиным в Белоруссии
19 июля 2023, 16:30

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

На видеоролике глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к бойцам и заявил, что после Беларуси, компания отправится в Африку.
По словам Пригожина, какое-то время бойцы ЧВК будут находится на территории Белоруссии.


Глава ЧВК «Вагнер» заявил, что за то время, пока компания будет находиться в республике, она сделает белорусскую армию второй армией мира. Он также отметил, что в случае возникновения необходимости, бойцы будут готовы вступиться за страну. Пригожин добавил, что после Беларуси, «Вагнер» намерен отправится в Африку. 

«Собираемся с силами, и в новый путь в Африку», - сообщил глава ЧВК Пригожин. 
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#Пригожин
#ЧВК
#Вагнер
#Беларусь
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Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи
19 июля 2023, 16:16

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи.
Он также добавил, что посетит мероприятие глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом спикер Кремля сообщил изданию РИА Новости. 

Напомним, проведение саммита БРИКС запланировано на 22-24 августа. 

Ранее сообщалось о том, что глава ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с российским лидером Владимиром Путиным его поездку на саммит. Рамафоса попытался отговорить президента РФ от очного присутствия в стране из-за 
выданного ордера на его арест. 

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#Песков
#путин
#саммит
#БРИКС
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Политолог Марков заявил, что Путин не полетит на саммит БРИКС из-за опасности покушения
19 июля 2023, 15:41

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, Москву будет представлять глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом говорилось в сообщении на сайте южноафриканского президента Сирила Рамафосы.
Директор Института политических исследований Сергей Марков в разговоре с «Радио 1» заявил, что российский лидер изначально не планировал участвовать в саммите. По мнению эксперта, на президента могут совершить покушение.
«Путин не поедет на саммит и не собирался, потому что есть опасность покушения на него. Есть вероятность, что корабль с Путиным может быть сбит США и Британией. Они не боятся ядерной войны. Путин летает с международными визитами только в страны, где не нужно пролетать через опасные территории», — заключил Сергей Марков.
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#Сергей Марков
#Владимир Путин
#покушение
#БРИКС
#ЮАР
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Путин: Более 80% молодежи считает, что в России хорошие условия для роста
19 июля 2023, 15:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что более 80% молодежи считает, что в России хорошие условия для роста, об этом он сообщил в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей».
Он также указал на то, что участниками программы стали более 20 миллионов человек из различных стран мира. Цель мероприятий состоит в том, чтобы помочь в реализации идей человека и поддержать его. Глава государства подчеркнул, что в России более 80% молодых людей считают, что созданные условия, помогают им реализоваться. 

Президент России выразил надежду на то, что работа в данном направлении будет продолжаться также эффективно и молодым специалистам будет предоставлено для реализации еще больше возможностей. 

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#Путин
#Россия
#молодежь
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Захарова ответила главе MI6 на призывы россиян сотрудничать с британской разведкой
19 июля 2023, 15:26

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе британской MI-6 Ричарду Муру, призвавшему россиян сотрудничать с разведслужбой и положить конец кровопролитию.
Она напомнила, что накануне, глава британской MI-6 Ричард Мур обратился к россиянам с просьбой сотрудничать с разведкой и остановить кровопролитие. Он также указал на то, что у России мало шансов на восстановление своих позиций на Украине. Об этом Захарова написала в своем телеграмм-канале. 

По словам дипломата, если бы у РФ было действительно мало шансов, британская разведка и ее представители не «суетились бы по этому поводу». Она также подчеркнула, что тех, кто когда-либо поверил Британии, уничтожают в первую очередь. 

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#Захарова
#МИД РФ
#сотрудничество
#Британия
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Президент Бразилии заявил, что мир начинает уставать от конфликта на Украине
19 июля 2023, 15:03

Фото: iStock/blinow61

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказал мнение, что мир начинает уставать от украинского конфликта.
Он также выразил уверенность в том, что со временем украинский конфликт завершится, благодаря усилиям посредников. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами. 

Бразильский лидер отметил, что многие государства уже начали уставать от происходящего на Украине. По ​его мнению, ​мир наступит тогда, когда группа стран начнет переговоры с Россией и Украиной.

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#Бразилия
#Украина
#конфликт
#Россия
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Министр иностранных дел Венгрии высказался против поставок кассетных боеприпасов Украине
19 июля 2023, 15:01

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался против поставок Украине кассетных боеприпасов. Об этом он сказал на пресс-конференции.
«Поставки оружия вообще удлиняют войну и ведут за собой опасность эскалации. Те, кто посылает оружие на Украину, берут на себя ответственность за рост числа жертв. Кроме того, кассетные бомбы могут привести к трагическим гуманитарным последствиям», — подчеркнул министр.

Кроме того, он предложил решать возникшую ситуацию мирным путём, поскольку любое оружие несёт за собой только новые человеческие жертвы.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал решение США о поставке боеприпасов преступлением. Кроме того, он уточнил, что Россия имеет право ответить на такие действия зеркальными мерами.

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#вооружение
#Венгрия
#МИД
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Песков о сокращении расходов бюджета: Это не понижает приоритетность нацпроектов
19 июля 2023, 14:36

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное сокращение незащищенных расходов бюджета не понижает статус нацпроектов, но есть нюансы, где-то можно сэкономить.
По словам спикера Кремля, национальные проекты являются абсолютным приоритетом для страны. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами. 

Рассуждая о том, что нацпроекты относятся к незащищенным статьям бюджета, Песков отметил, что в подобных проектах может быть ряд нюансов, но они не понижают их приоритетность. 

Пресс-секретарь главы государства указал на высокую эффективность деятельности правительства. Он подчеркнул, что в реализации национальных проектов есть определенные ориентиры, все выполняется постепенно. 

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#Песков
#бюджет
#национальный проект
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Глава Минспорта РФ Матыцин осудил отрекшуюся от воинского звания Исинбаеву
19 июля 2023, 14:36

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не была замечена в поддержке СВО, а потому продолжит свою деятельность в МОК. Она назвала полученное ею воинское звание майора «номинальным», что вызвало неодобрение министра спорта РФ Олега Матыцина.
Ранее МОК инициировал проверку в отношении членов организации из России. Исинбаева написала, что до 2018 года выступала за ЦСКА и была удостоена воинских званий, но эти звания носят номинальный характер, так как она никогда не проходила службу в Вооруженных Силах РФ. Олимпийская чемпионка уже давно живет в Испании и называет себя гражданином мира.

Министр спорта России Олег Матыцин жестко отреагировал на высказывания Исинбаевой. Он подчеркнул, что недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, а также к событиям, которые происходят в родной стране, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». 

Ранее Глава Республики Дагестан Сергей Меликов написал в своем телеграм-канале, что поручил мэру Махачкалы начать работу по переименованию стадиона в центре города, который назван в честь Елены Исинбаевой. Он добавил, что ее именем может быть назван какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла родной стране.

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#Песков
#бюджет
#национальный проект
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