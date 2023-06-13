Политолог Марков оценил заявление Лукашенко о готовности использовать ядерное оружие

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Марков заявил, что использование ядерного оружия в случае агрессии - прямая обязанность Лукашенко
Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил в интервью для «Радио 1», что готовность белорусского президента Александра Лукашенко использовать ядерное оружие в ответ на агрессию является его прямой обязанностью.
Напомним, Александр Лукашенко заявил, что не будет никакого колебания по применению российского тактического ядерного оружия в случае агрессии против республики.
При этом он подчеркнул, что Лукашенко не хочет обнулять этот потенциал, а хочет использовать его в качестве оружия сдерживания против возможной агрессии, прежде всего со стороны Польши, которая стремится оккупировать Белоруссию и совершить агрессию против нее. По словам эксперта, именно польские спецслужбы организовали мятеж против Лукашенко.
Марков также уточнил, что после того, как на территории Белоруссии появилось ядерное оружие, вероятность вторжения Польши существенно уменьшилась.
Кроме того, Лукашенко заявил, что страна вступит в противостояние с Украиной в том случае, если агрессия будет направлена против Минска.
Напомним, Александр Лукашенко заявил, что не будет никакого колебания по применению российского тактического ядерного оружия в случае агрессии против республики.
«Я думаю, что заявление Лукашенко является абсолютным выполнением им своих обязательств. Потому что ядерное оружие имеет смысл прежде всего, как оружие сдерживания чужой агрессии. И если кто-то, имеющий ядерное оружие, говорит о том, что не будет его применять, то тем самым он обнуляет потенциал этого ядерного оружия», - объяснил Марков.
При этом он подчеркнул, что Лукашенко не хочет обнулять этот потенциал, а хочет использовать его в качестве оружия сдерживания против возможной агрессии, прежде всего со стороны Польши, которая стремится оккупировать Белоруссию и совершить агрессию против нее. По словам эксперта, именно польские спецслужбы организовали мятеж против Лукашенко.
«Они и сейчас не скрывают своего желания осуществить военное вторжение, либо опять попробовать организовать мятеж, опираясь на свою агентуру в Белоруссии. Именно против этой агрессии и существует ядерное оружие на территории Белоруссии. Применить его в случае агрессии со стороны Польши является прямым долгом Лукашенко», - уверен политолог.
Марков также уточнил, что после того, как на территории Белоруссии появилось ядерное оружие, вероятность вторжения Польши существенно уменьшилась.
Кроме того, Лукашенко заявил, что страна вступит в противостояние с Украиной в том случае, если агрессия будет направлена против Минска.
Элина Позднякова