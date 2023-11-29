Политолог Марков: «Плохо, если Армения решит покинуть ОДКБ»

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Директор Института политических исследований Сергей Марков негативно оценил ситуацию, при которой Армения может покинуть ОДКБ.
«Армения проводит военные учения с США, участвует в различных форумах Киевского режима. Взят курс на то, чтобы попытаться блокировать российские военные базы в Армении и заместить их базами США и Франции. Плохо, если Армения решит покинуть ОДКБ. Практически каждый день государственные деятели страны выступают с теми или иными антироссийскими действиями или заявлениями», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Марков.Читайте также:
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