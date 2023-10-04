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Политолог Марков: «Поддержка киевского режима стала проклятием для ЕС и США»

04 октября 2023, 17:49
Фото: istockphoto.com/sandsun

Фото: istockphoto.com/sandsun

Политолог Сергей Марков назвал поддержку нынешнего киевского режима западными странами самоубийственными для них самих.

«Президент Украины Владимир Зеленский — формальный лидер абсолютно преступного режима, который поддерживается ЕС и США. И поддержка этого режима стала проклятием для ЕС и США, стала носить самоубийственный характер», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Марков.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, говоря о предполагаемой дате расширения ЕС, назвал 2030 год наугад, поэтому его фраза не имеет смысла. Отмечается, что в настоящее время первостепенной темой для ЕС является урегулирование бюджета, которое нужно осуществить до 2027 года.

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#сша
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#владимир зеленский
#украина
#политика
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Адвокат Краснов заявил о намеренном выдавливании России с Кавказа
04 октября 2023, 18:30

Фото: istockphoto.com/alexis84

Член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты Москвы Дмитрий Краснов заявил о том, что Армения совместно с Западом пытается выдавить Россию с Кавказа.
Он пояснил, что Армения сегодня стремится переориентировать свою политику в сторону западных стран.

«Они пытаются всячески Россию выдавить с Кавказа. Армения выводит наших миротворцев. РФ за этим наблюдает. Думаю, что будут приняты какие-то меры для того, чтобы Россия оставалась важным игроком в этом регионе. Сама жизнь вернёт Армению в объятья России, когда надо будет покупать газ по $105 за кубометр. Нужно будет самим себя защищать, если азербайджанцы захотят продолжить эту агрессию в отношении Армении», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Краснов.

При этом, специалист добавил, что, если Армения попросит помощь у России, наша страна её окажет.

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За 2023 год в Серпухове пройдет обновление 75 дорожных полотен
04 октября 2023, 17:57

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» будет отремонтировано 75 дорог. Об этом сообщила администрация городского округа Серпухов.
«Общая протяженность ремонта составляет более 58 км, площадь – 378 тыс. кв. метров», - сообщил Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
 
Ремонтные работы  продолжаются на трех дорогах первой волны до 15 сентября. 
 
Кроме этого, на 38 объектах ремонт уже завершен.20 из них получили положительные заключения по качеству работ.
 
Стоит отметить, что на сегодняшний день работы также ведутся на  внутриквартальном проезде с пешеходным тротуаром для подъезда к новой поликлинике в Ивановских двориках. 
 
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#серпухов
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#ремонт
#дорога
#московская губернская универсальная библиотека
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Депутат Журавлёв предрёк Украине вступление не в ЕС, а в пропасть
04 октября 2023, 17:42

Фото: istockphoto.com/makaule

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев усомнился в том, что Украина вступит в Евросоюз.
Он пояснил, что с 2014 года при огромном стремлении вступить в ЕС терпит только неудачи.

«Безвизовый режим с ЕС считался одним из главных достижений Майдана 2014-го. И где он сейчас? Можно ли въехать в ЕС свободно мужчинам до 60? Это смешно. Вступление в ЕС будет выглядеть так же смешно, как и безвиз. Украина всегда пыталась куда-то вступить, но получается пока в пропасть», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Журавлев.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, говоря о предполагаемой дате расширения ЕС, назвал 2030 год наугад, поэтому его фраза не имеет смысла. Отмечается, что в настоящее время первостепенной темой для ЕС является урегулирование бюджета, которое нужно осуществить до 2027 года.

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#режим
#ес
#политика
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Пашинян заявил, что его отставка ухудшит положение Армении
04 октября 2023, 17:41

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявивший о намерении уйти в отставку, утверждает, что это не улучшит ситуацию в стране.
Он убеждён, что его уход с поста премьер-министра ухудшит и так нестабильное положение Армении.

Тем самым, Пашинян дал понять оппозиционерам, призывавшим сменить власть в стране, что это не поспособствует урегулированию конфликта.

В обращении к политикам он отметил, что подаст в отставку как только этого потребуют в правительстве, однако убеждён, что того результата, которого все ожидают, не будет. 

Ранее политолог Юрий Кот заявлял, что большинство жителей Армении не поддерживают политику страны, действующую в интересах США. 

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#армения
#власть
#страны
#уход
#конфликт
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Украинские нацисты спонсировали вуз Канады, в котором находился фонд эсесовца Хунки
Globe and Mail: эсесовцы направляли средства вузу Канады, где был фонд Хунки
04 октября 2023, 17:26

Фото: iStock/Gabriel Shakour

Участники дивизии СС «Галичина» отправляли средства Альбертскому университету Канады, где до недавнего времени существовал образовательный фонд имени украинского нациста Ярослава Хунки. Об этом сообщает газета Globe and Mail.
Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил о закрытии фонда Хунки после обращения российского посольства. 

Уточняется, что 12 нацистов из дивизии СС спонсировали канадский институт украинских исследований. 

Шведский историй Пер Андрес Рудлинг в беседе с изданием призвал представителей университета Альберты вернуть средства, которые были направлены в его фонд от участников дивизии СС «Галичина». В противном случае он предложил потратить эти средства на исследования и выяснение исторических аспектов дивизии.

Напомним, что ранее разгорелся мировой скандал из-за чествования украинского нациста в здании парламента Канады. Ряд государств, в том числе и Россия, отправили ноту протеста в адрес канадских парламентариев.

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#университет
#фонд
#россия
#обращения
#посол
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Пашинян готов подать в отставку
Пашинян заявил, что готов подать в отставку
04 октября 2023, 17:03

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку.
По словам премьер-министра, он готов пойти на такой шаг, если после его ухода ситуация в стране нормализуется.

Напомним, парламент Армении начал рассмотрение вопроса о ратификации Римского статута МУС, также рассматривается принятие заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС. При этом, 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

В настоящий момент в Армении происходят народные волнения, связанные со сдачей Нагорного Карабаха, а также изменением дружественных отношений с Россией на новый западный курс. 

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#армения
#министр
#россия
#сша
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Путин: мир избавляется от диктатуры стран, которые вгоняют других в экономическую кабалу
Путин: мир избавляется диктатуры стран, вгоняющих в экономическую кабалу
04 октября 2023, 16:59

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Мировые государства постепенно избавляются от диктатуры ряда стран, которые пытаются загнать их в долги и экономическую кабалу. Об этом в ходе выступления на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности сообщил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что мир стал постепенно отказываться от финансово-экономической модели, которая направлена на лишение ресурсов для развития, вгонение в долги и кабалу. Чтобы как можно быстрее побороться с диктатурой ряда стран, по мнению Путина, необходимо построить многополярный миропорядок, который будет более демократичным, честным и справедливым. 

По словам главы государства, такая мера позволит создать новые возможности как для граждан, так и для предпринимателей. Это поможет поддерживать общественные и финансовые институты, а также развить удобные и безопасные системы международных платежей.

Кроме того, Путин подчеркнул дальнейшее развитие государственной системы образования, исходя из стратегических интересов страны. На первый план выходят такие профессии как математик, инженер, программист, которые обеспечат развитие искусственного интеллекта. Такие методики сейчас разрабатываются в образовательном центре «Сириус».

Также Путин во время своего выступления рассказал о создании перспективных международных финансовых платформ будущего и современных финансовых платёжных систем, которые будут находить вне национальной юрисдикции. Эти темы обсуждались в прошлом году в рамках дискуссионного клуба «Валдай».

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На Украине вновь выступили против русского языка
#владимир путин
#экономика
#страны
#развитие
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На Украине вновь выступили против русского языка
В Одессе хотят усилить контроль над использованием русского языка в рекламе
04 октября 2023, 16:42

Фото: iStock/Professor25

В Одессе хотят усилить контроль над использованием русского языка в рекламе. Об этом в соцсети Facebook* сообщил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь.
Он отметил, что для обеспечения усиленного контроля необходима слаженная работа органов местного самоуправления с субъектами хозяйствования, которые осуществляют работу в области рекламы, предоставления услуг или торговли. 

Также Креминь обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой утвердить городскую языковую программу, которая бы занималась контролем за размещением рекламы на иных, кроме украинского, языках. Он также отметил, что при обнаружении нарушений, реклама должна быть демонтирована. 

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#украина
#одесса
#запрет
#реклама
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Политолог Перенджиев оценил шансы Фицо занять пост премьера в Словакии
04 октября 2023, 16:35

Фото: istockphoto.com/Дмитрий Ларичев

Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение о том, что экс-премьер Словакии Роберт Фицо может вновь занять этот пост с вероятностью 50%.
«Шансы 50 на 50. Но у Фицо с его электоратом резонировало именно то, что он пообещал сосредоточиться на проблемах самой Словакии», — отметил в беседе с RuNews24.ru Перенджиев.

При этом, эксперт добавил, что Запад приложит максимальные усилия для того, чтобы помешать Фицо занять пост премьера из-за его стремления проводить суверенную национальную политику в стране.

Ранее в Словакии российское посольство назвало обвинение Братиславы во вмешательстве Москвы в избирательный процесс в стране голословным.

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#выборы
#запад
#политика
#словакия
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