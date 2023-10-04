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Политолог Сергей Марков назвал поддержку нынешнего киевского режима западными странами самоубийственными для них самих.
«Президент Украины Владимир Зеленский — формальный лидер абсолютно преступного режима, который поддерживается ЕС и США. И поддержка этого режима стала проклятием для ЕС и США, стала носить самоубийственный характер», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Марков.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, говоря о предполагаемой дате расширения ЕС, назвал 2030 год наугад, поэтому его фраза не имеет смысла. Отмечается, что в настоящее время первостепенной темой для ЕС является урегулирование бюджета, которое нужно осуществить до 2027 года.
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