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Политолог Марков прокомментировал слова Лукашенко о «вагнеровцах»

23 июля 2023, 18:45

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал в своём Telegram-канале слова Лукашенко о том, что его начали напрягать «вагнеровцы».
«Чем напрягать? Хотят свергнуть кого-то? Нет. Хотят «идти на Запад». На Варшаву», – написал политолог.

Он также предположил, что Путин и Лукашенко «кашу заваривают» против Польши.


Ранее сообщалось, что на встрече с Владимиром Путиным в Стрельне Александр Лукашенко рассказал, что его начали напрягать представители ЧВК «Вагнер», желающие идти на Варшаву. Кроме того, он добавил, что у них негативный настрой.

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#Путин
#Лукашенко
#Польша
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Блинкен: Для поставок истребителей F-16 на Украину потребуется несколько месяцев
23 июля 2023, 18:27

Фото: РИА Новости/Костис Нтантамис

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что Украина получит истребители F-16 через несколько месяцев.
Он подчеркнул, что мгновенная передача вооружения Украине невозможна из-за подготовки, обслуживания и проверки наличия возможностей использования, поэтому поставки истребителей F-16 начнутся только через несколько месяцев.

Также Блинкен уточнил, что Минобороны Украины должно быть готово к получению американских истребителей, чтобы грамотно их обслуживать и разумно применять в ходе боевых действий.

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#США
#вооружение
#истребитель
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Путин и Лукашенко пообщались с людьми около Кронштадтского морского собора
23 июля 2023, 17:43

Фото: POOL, РИА Новости/Александр Демьянчук

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Морской Никольский собор в Кронштадте. Выйдя из храма, лидеры союзных государств поговорили с людьми, собравшимися на площади.
Морской собор представляет собой храм-памятник российскому флоту, увековечивший память о подвигах русских моряков, отдавших жизнь во славу Отечества. Он был построен в 1913 году и освящен в честь Святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя всех, кто связал свою жизнь с морем. В храме, помимо мощей Николая Чудотворца, хранятся мощи святого праведного воина адмирала Федора Ушакова.

Выйдя из храма, где президенты поклонились мощам и поставили свечи, они пообщались с людьми, которые заполнили площадь возле собора. Жители Кронштадта и гости города фотографировались с Владимиром Путиным, жали ему руку, желали здоровья. «Мы вас любим!» — раздался голос из толпы. Российский президент тут же ответил, что это взаимно. Когда журналисты задали Путину каверзный вопрос относительно соблюдения карантина, тот ответил, что люди для него важнее карантина.

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#США
#вооружение
#истребитель
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Царьград: Результаты саммита в Вильнюсе показали, что НАТО уже проиграло России
23 июля 2023, 17:03

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Один из главных американских центров экспертной военной мысли, корпорация RAND, в своём докладе на саммите НАТО в Вильнюсе представила несколько сценариев перехода русско-украинского конфликта к миру. Об этом сообщает Царьград.
По их мнению, дальнейшие действия, которые вызовут затягивание конфликта, могут быть следующими:

  1. Россия придёт к запуску ядерного оружия;
  2. конфликт обострится и приведёт к прямой конфронтации России и НАТО;
  3. контроль над территорией;
  4. увеличение продолжительности конфликта;
  5. способ завершения конфликта.

Аналитики RAND утверждают, что первые два исхода угрожают жизненным интересам США. При этом, противостояние для России оборачивается вопросом жизни и смерти.

«То есть русские войны не боятся, а американцы - боятся и не хотят. А что же в таком случае для них приемлемо? США явились на саммит НАТО, вооружённые стратегией, которая предполагает не расширение вмешательства в войну, не попытку победить Россию, а как раз наоборот - попытку договориться с русскими и отползти от опасной черты, за которой по-настоящему большая война», – размышляет политолог Андрей Перла в беседе с Царьградом.

В связи с этим становится понятно, что у НАТО нет ресурсов для противостояния, а война для них – не борьба за правду, а бизнес.

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#НАТО
#Украина
#США
#Россия
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Папа Римский предложил Патриарху Кириллу встретиться в московском аэропорту
23 июля 2023, 16:51

Фото: РИА Новости/пресс-служба президента Республики Казахстан

Папа Римский Франциск может встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы. Это может произойти во время дозаправки самолета понтифика во время его перелета в Монголию или обратно.
Такое предложение озвучил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севостьянов. По его словам, он лично общался с главой римско-католической церкви на эту тему, передает ТАСС. Он напомнил, что первая встреча Патриарха Кирилла и Папы Римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны. Поэтому сейчас вполне возможно провести такую же встречу в аналогичных условиях.

Дмитрий Севостьянов отметил, что аэропорт считается транзитной нейтральной зоной, поэтому такая встреча не должна вызвать противодействия со стороны тех, кто активно возражает против визита понтифика в Россию. В этом случае встреча могла бы состояться 31 августа по пути Папы в Монголию или 4 сентября по дороге обратно.

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#патриарх
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#москва
#встреча
#монголия
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Военный эксперт Пинчук назвал главное условие для проведения переговоров России и Украины
23 июля 2023, 16:38

Фото: iStock/Diy13

Россия пойдёт на переговоры с Украиной только после победы. Об этом в интервью Царьграда сообщил военный эксперт Андрей Пинчук.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со СМИ призвал Киев «одуматься» и пойти на переговоры с Москвой без дополнительных условий, пока ещё есть такая возможность.

Также он сообщил, что считает неправильным желание других государств стать посредниками в переговорах. А Белоруссия, по его словам, является участником происходящих в общем славянском доме событий.

Однако российское правительство, после теракта на Крымском мосту, заявило, что не желает вести мирные переговоры с теми, кто убивает мирное русское население.

«Цели СВО должны быть достигнуты — полная денацификация и демилитаризация Украины. Только когда там не останется ни единого HIMARS, ни единого танка, мы сможем успокоиться и посмотреть в сторону мира. А пока — работаем, братья!.. Позорного мира не будет», – сказал Царьграду Андрей Пинчук.

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#СВО
#переговоры
#Россия
#Украина
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Wall Street Journal: Экс-президент США Никсон предсказал конфликт на Украине
23 июля 2023, 16:22

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Бывший президент США Ричард Никсон предвидел возникновение конфликта на Украине. Об этом он написал в 1994 году в письме американскому лидеру на тот момент Биллу Клинтону.
Строки из того давнего послания опубликовал американский журнал The Wall Street Journal. Письмо содержит семь страниц, оно датировано 21 марта 1994 года и написано сразу после возвращения Никсона из двухнедельной поездки в Россию и на Украину. Почти 30 лет содержимое письма хранилось в строжайшем секрете.

37-й президент США пишет Клинтону, что ситуация на Украине крайне взрывоопасна и если она выйдет из под контроля, то события в Боснии покажутся безобидной забавой. Никсон считал, что американские политики и дипломаты не уделяли достаточного внимания украинскому вопросу. Он просил Клинтона ввиду важности украинской проблемы усилить в Киеве дипломатическое представительство США.

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#никсон
#клинтон
#письмо
#украина
#президент
#вопрос
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Столтенберг назвал дату проведения Совета Украина – НАТО
23 июля 2023, 16:07

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заседание с Украиной пройдёт в среду, 26 июля. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF.
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску назвала главной целью заседания обсуждение перевозки украинского зерна по Чёрному морю. Также она уточнила, что Совет пройдёт на уровне послов.

Ранее Столтенберг провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним выход России из зерновой сделки. Он уточнил, что осуждает действия Москвы, которая, по его мнению, использует зерно в качестве военного инструмента. А также пообещал, что НАТО остаётся на стороне Украины.

В понедельник, 17 июля, завершился срок проведения зерновой сделки, и Россия заявила, что не будет её продлевать. Позднее стало известно, что Киев собирается продолжать поставку зерна по Чёрному морю без участия России. На это Кремль ответил тем, что отныне каждый иностранный корабль, перемещающийся по Чёрному морю, будет восприниматься как поставщик военной помощи ВСУ.

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#НАТО
#Украина
#Совет
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News24: Просьбу Макрона о приезде на саммит БРИКС не удовлетворили
23 июля 2023, 15:08

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Президент Франции Эммануэль Макрон в июне обратился к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой пригласить его на саммит БРИКС. Однако приглашения не последовало, сообщает южноафриканское сетевое издание News24.
Как сообщается в публикации, уже было разослано 70 приглашений для участия в мероприятии лидерам стран Глобального Юга. Однако такие государства Запада, как США, Великобритания и Франция приглашения не получили. Таким образом, Макрон не сможет принять участие в работе саммита, несмотря на просьбу.

Саммит БРИКС пройдет в августе нынешнего года в Йоханнесбурге и станет крупнейшей за последнее время встречей глав государств и правительств Глобального Юга. На мероприятие приглашены лидеры всех 54-х африканских государств. Эмиссар ЮАР в БРИКС профессор Анил Суклал сообщил, что президенту страны Рамафосе звонили многие главы государств, чтобы запросить приглашения, так как они заинтересованы в участии в форуме. Суклал отметил, что желание приехать на саммит говорит о возросшем доверии к БРИКС со стороны мировых лидеров.

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#государство
#доверие
#африка
#юг
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Британский политик Галлоуэй заявил об условиях завершения СВО
23 июля 2023, 14:50

Фото: iStock/eltoro69

Только полная победа России и смена политического режима на Украине смогут завершить конфликт между странами. Об этом сообщил британский политик и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
Он заявил, что не верит в завершение Путиным СВО без полного достижения её целей.

Кроме того, он добавил, что Киев ни при каких условиях не пойдёт на мирные переговоры с Россией.

Ранее сообщалось, что бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил о намерениях Польши начать операцию против Белоруссии из-за неминуемого поражения Украины.

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#СВО
#Россия
#Украина
#конфликт
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