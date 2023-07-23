Политолог Марков прокомментировал слова Лукашенко о «вагнеровцах»

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Российский политолог Сергей Марков прокомментировал в своём Telegram-канале слова Лукашенко о том, что его начали напрягать «вагнеровцы».
«Чем напрягать? Хотят свергнуть кого-то? Нет. Хотят «идти на Запад». На Варшаву», – написал политолог.
Он также предположил, что Путин и Лукашенко «кашу заваривают» против Польши.
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