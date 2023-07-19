Политолог Марков заявил, что Путин не полетит на саммит БРИКС из-за опасности покушения

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Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, Москву будет представлять глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом говорилось в сообщении на сайте южноафриканского президента Сирила Рамафосы.
«Путин не поедет на саммит и не собирался, потому что есть опасность покушения на него. Есть вероятность, что корабль с Путиным может быть сбит США и Британией. Они не боятся ядерной войны. Путин летает с международными визитами только в страны, где не нужно пролетать через опасные территории», — заключил Сергей Марков.Читайте также:
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Екатерина Шмакова