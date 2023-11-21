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Политолог Сергей Марков объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский не может сесть за стол переговоров с российской стороной, поскольку такой команды не поступало для него со стороны США.
«Зеленский — обычная марионетка западных политиков. Он ничего не решает в своей стране. И теперь, когда вроде как появился реальный шанс сесть за стол переговоров, он не идёт на этот шаг не потому, что хочет или не хочет. Ему запрещают это сделать американцы, которым надо и далее вызывать ненависть украинского народа к России», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.
Он отметил, что США, в свою очередь, добиваются полного исчезновения России на территории Украины (включая язык), а также свержения российского президента, перекинув театр военных действий на территорию РФ.
«Он сбитый лётчик, который пока ещё летит, жмёт педали, но те уже не работают. И дальше будет коллапс системы управления на Украине. Чиновникам и политикам разных мастей будут даваться команды, но приказы станут затухать по пути. Все подчинённые Зеленского начнут искать себе новых сюзеренов, будут пытаться встроиться в новые политические силы», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Царёв.
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