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Доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев заявил, что Великобритания в любом случае пытается поддерживать Украину, поскольку имеет корыстные интересы занять место лидера коллективного Запада.
«У Великобритании другой резон: англичане хотят стать лидерами коллективного Запада. Она считает, что США — слишком расколотая страна, неустойчивая политически, а вот в Британии нет серьёзной оппозиции антироссийскому курсу. Если США сойдут со своего пути, Лондон встанет на её место, хотя экономически он не сможет заменить Штаты. Уже обсуждается вопрос о строительстве на Украине военных комплексов, которые будут производить оружие, то есть Украину хотят принять в экономику Европы как цех вооружений», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Межуев.
Вместе с тем, несмотря ни на какие условия помощь Киеву готов оказывать и Берлин. Однако здесь, считает эксперт, причина в другом. Дело в том, что Германия продолжает инерционную политику помощи Украине, поскольку находится в панике из-за потери флагманского в Европе места по экономическим показателям.
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