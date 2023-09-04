Политолог Мезюхо допустил возможную отставку Подоляка

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Политолог Иван Мезюхо заявил, что со временем возможна отставка советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
«Я не исключаю, что со временем Подоляка могут заменить. Его не выкинут на произвол судьбы, найдут другое место, но пока он ещё нужен. Я не исключаю, что его заменят на менее агрессивного спикера», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.
Он отметил, что связывание западной прессой отставки министра обороны Украины Алексея Резникова с затянувшимся конфликтом и коррупцией в оборонной сфере носят объективный характер, но являются притянутыми за уши, поскольку о коррупции в высших эшелонах украинской власти давно всем известно.
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