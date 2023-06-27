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Политолог Мезюхо раскрыл, чем недовольны США
Политолог Иван Мезюхо объяснил заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что Запад готовит «цветную революцию» в Сербии, тем, что США крайне недовольны лояльным отношением Сербии к России и её неготовностью присоединяться к антироссийской политике.
Вместе с тем уже очевидно, что и лояльность Западу не приносит странам существенных успехов. Так, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что обман НАТО о скорой победе Украины уничтожит ВСУ. Как передают argumenti.ru, по его мнению, в ходе контрнаступления войска только понесут потери в личном составе и технике.
Ранее Скотт Риттер заявил, что Запад не сумеет победить Россию, а Российская Федерация неизбежно победит в конфликте с Украиной и Западом, так как этот вопрос для Москвы напрямую связан с выживанием и носит экзистенциальный характер.
«Вашингтон делает всё, чтобы побудить сербскую политическую элиту встать на путь предательства как своих собственных национальных интересов, так и в отношении российского народа и государства», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.
Ранее Скотт Риттер заявил, что Запад не сумеет победить Россию, а Российская Федерация неизбежно победит в конфликте с Украиной и Западом, так как этот вопрос для Москвы напрямую связан с выживанием и носит экзистенциальный характер.
Мелисса Тимофеева