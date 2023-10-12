Политолог Мезюхо сравнил Буданова с шоуменом

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Политолог Иван Мезюхо высказал мнение о том, что заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что планы ВСУ «выбились из графика» выглядит словно болтовня.
Мезюхо отметил, что люди профессии Буданова обычно не ведут себя таким образом, раздавая интервью и бесконечно болтая, а чётко следят за своими словами.
По его словам, все заявления Буданова вызваны необходимостью оправдать себя на фоне происходящего.
А до этого Буданов сообщал, что длительный конфликт на Ближнем Востоке может плохо сказаться на объёмах поставок оружия для ВСУ. Однако, как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, по его мнению, если этот конфликт продлиться несколько недель, то Киеву не о чем беспокоиться.
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«Многие месяцы он раздаёт интервью с победоносной риторикой и ведёт себя не как типичный глава разведки. Обычно его коллеги в других странах очень чётко выверяют каждое сказанное слово, не ведут себя как пустомели, не раздают бесконечные интервью. Профессия разведчика этого не предполагает. А Буданов ведёт себя как шоумен», — отметил в беседе с RT Мезюхо.
А до этого Буданов сообщал, что длительный конфликт на Ближнем Востоке может плохо сказаться на объёмах поставок оружия для ВСУ. Однако, как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, по его мнению, если этот конфликт продлиться несколько недель, то Киеву не о чем беспокоиться.
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Мелисса Тимофеева