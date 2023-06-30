Политолог Мезюхо: «США в Казахстане будут продвигать антироссийские идеи»

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Политолог Мезюхо прокомментировал программу США по внедрению «американских ценностей» в Казахстане
Политолог Иван Мезюхо заявил, что США под предлогом проведение программы среди молодёжи Казахстана по развитию навыков «критического мышления» и «медиаграмотности» будут внедрять в стране антироссийские ценности.
До этого США намерены выделить до $100 тыс. на программу, которая предполагает взаимодействие со способными подростками из регионов Казахстана для развития навыков «критического мышления» и «медиаграмотности», а также на распространение среди них знаний об «американских ценностях».
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«Под видом гуманитарных проектов США в Казахстане будут продвигать антироссийские идеи, чтобы воспитать подрастающее поколение в русофобском ключе. США через неправительственные организации многие годы работают с лидерами общественного мнения в молодёжной среде постсоветских государств. Результат этой работы виден на примере Украины и Прибалтики», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.
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Мелисса Тимофеева