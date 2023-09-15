Политолог Михайлов: США пытаются контролировать общественное мнение в Молдавии

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Политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил, что США с помощью программы по защите цифровой экосистемы Молдавии пытаются взять под контроль общественное мнение в стране.
«USAID — основной инициатор продвижения идеи, что РФ и русские хакеры являются главными врагами любого государства, у которого недостаточно защищены данные граждан и где можно с помощью технологий легко менять общественное мнение. Именно поэтому сейчас США готовы и уже активно вмешиваются в социум стран, которые так или иначе до сих пор связаны с Россией», — пояснил в беседе с RT Михайлов.
Ранее агентство США по международному развитию (USAID) намерено разработать специальную программу по защите цифровой экосистемы Молдавии и данных граждан страны.
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