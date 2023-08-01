Политолог Миршаймер: Антироссийские санкции не дали ожидаемого эффекта

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Антироссийские санкции не дали того эффекта, на который рассчитывал Запад. Причем Россия справилась с ними даже лучше, чем сама ожидала. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер.
В беседе с изданием The Greyzone эксперт отметил, что по его мнению даже успешное применение санкций Запада не сломило бы Россию и было бы недостаточным, чтобы нанести ей поражение.
По его мнению, санкции были обречены с самого начала. Причина заключается в том, что Россия убеждена, что сталкивается с экзистенциальной угрозой на Украине, которая ставит под сомнение само будущее страны как независимого государства. Поэтому Россия сумела справиться с санкционным давлением и в целом обойти ограничения. Это стало серьезным просчетом Запада, заключил эксперт.
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«Думаю, что русские в этой ситуации выступили лучше, чем они сами ожидали, и уж точно лучше, чем ожидал я», — признался аналитик.
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Александр Бойцов