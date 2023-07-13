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Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Украина после победы в конфликте Российской Федерации лишится половины своих территорий. Об этом пишет South China Morning Post.
По мнению Миршаймера, после проигрыша Украины ей не будет места в НАТО и ЕС, так как страна не сможет выполнять условия для вхождения в указанные организации. Кроме того, у Украины не останется возможностей продолжать боевые действия, чтобы вернуть утерянные земли.
Эксперт добавил, что Украина потеряет множество территорий, которые по размеру сопоставимы с половиной сегодняшней страны. Миршаймер уверен, что Запад вскоре станет свидетелем победы России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Эксперт добавил, что Украина потеряет множество территорий, которые по размеру сопоставимы с половиной сегодняшней страны. Миршаймер уверен, что Запад вскоре станет свидетелем победы России.
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Диана Аванесян