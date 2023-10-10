Политолог Навон рассказал о страшной дилемме из-за заложников ХАМАС

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Израильскому правительству предстоит выбрать, проводить ли переговоры об освобождении заложников в первую очередь или незамедлительно приступить к наземной операции в секторе Газа.
О дилемме, которая возникла перед израильскими властями, рассказал профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон «Ленте.ру».
По словам политолога, в плену у палестинского радикального движения ХАМАС около 100 заложников, среди них дети. Навон считает, если Израиль будет продолжать военные действия против ХАМАС и ликвидировать её руководства, то переговоры о судьбе заложников будут почти невозможны.
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По словам политолога, в плену у палестинского радикального движения ХАМАС около 100 заложников, среди них дети. Навон считает, если Израиль будет продолжать военные действия против ХАМАС и ликвидировать её руководства, то переговоры о судьбе заложников будут почти невозможны.
«С другой стороны, если вступить в переговоры с ХАМАС сейчас, то Израиль не будет говорить с позиции силы», — рассуждает Эммануэль Навон.Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщало что 187 тысяч палестинцев в секторе Газа покинули свой дом из-за войны Израиля и ХАМАС.В секторе Газа разрушены 790 жилых строений, повреждено 5330 зданий на территории, где проживали 2,3 млн человек, повреждённые водопровод и канализационные системы в секторе Газа сказались на благополучии 400 тысяч человек.
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Мария Фирсова