Политолог Оленченко: «Боррель своими бесцеремонными заявлениями вызывает раздражение»

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Политолог Оленченко прокомментировал планы ЕС разработать стратегии на случай «политнестабильности в РФ»
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко резко раскритиковал заявление главы европейской внешнеполитической службы Жозепа Борреля о том, что в ЕС разработают стратегию на случай «политнестабильности в России», и добавил, что подобные намерения являются «политическим головокружением».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине необходимо поставлять еще больше вооружений на фоне событий в России. Такое решение было принято главами МИД ЕС на встрече в Люксембурге. Представители дипведомств обсудили ситуацию в России и сошлись во мнении, что Украине нужно увеличить поддержку. Боррель также отметил, что угрозы России могут сказаться на ядерной стабильности, однако, выступил с заявлением о том, что Украине нужно оказать военную помощь больше, чем когда-либо.
«Боррель как бы ставит вопрос о том, что ЕС якобы имеет право влиять на положение дел в РФ. Это называется вмешательством во внутренние дела страны. И у нас есть все основания выразить по меньшей мере недоумение, негодование. <…> Честно говоря, Боррель своими бесцеремонными и безосновательными заявлениями вызывает раздражение», — сказал в беседе с RT Оленченко.
Мелисса Тимофеева