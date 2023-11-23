Политолог Оленченко: «Украинско-польские отношения всегда были конфликтными»

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что конфликтные отношения между Польшей и Украиной всегда были сложными, а в настоящее время эскалация между странами может быть вызвана попыткой создать привилегированное положение для Киева в Европе.