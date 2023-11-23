Политолог Оленченко: «Украинско-польские отношения всегда были конфликтными»

Фото: istockphoto.com/ValleraTo
Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что конфликтные отношения между Польшей и Украиной всегда были сложными, а в настоящее время эскалация между странами может быть вызвана попыткой создать привилегированное положение для Киева в Европе.
«Украинско-польские отношения всегда были сложными, конфликтными. Обострение на границе является эпизодом с социально-экономическим и политическим смыслом. Украинские производители являются конкурентами для польских на рынке ЕС. Украина и Польша также соперничают в области логистики и транспортных коридоров. Экономика Польши находится не в очень хорошем положении, поэтому ей совершенно не нужно бремя в виде Украины», — прокомментировал в беседе с RT Оленченко.
Ранее депутат Европарламента от Дании Бергур Лёкке Расмуссен заявил о возможной эскалации ситуации на границе Польши и Украины из-за блокировки пропускных пунктов польскими перевозчиками.
Читайте также:
В ЕП выразили опасения из-за обострения ситуации на границе Польши и Украины
Уехавшие в ЕС украинцы могут никогда не вернуться на родину
Германия может перестать отправлять на Украину вооружение из-за заморозки бюджета
Мелисса Тимофеева