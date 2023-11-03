Политолог Оленченко: В Швеции пытаются демонизировать Россию

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение о том, что заявления депутата Швеции Маркуса Селина о возможных кибератаках со стороны России являются лишь очередной попыткой «демонизировать» нашу страну.
«Если всерьёз воспринимать все претензии, которые есть в информационном пространстве, то почти нет сферы деятельности, где бы Россия не выглядела «мировым злом». Швеция не новатор в этой области. Было много высказываний со стороны разных ведомств, но, поскольку Швеция не является членом НАТО, может быть, это один из предлогов, чтобы обратить внимание на вступление страны в блок», — предположил в беседе с RT Оленченко.
Ранее сообщалось, что депутат парламента Швеции Маркус Селин заявил, что сейчас не исключать вооружённого нападения на Швецию на фоне ситуации на Украине. Он также заявил о том, что возможны кибератаки со стороны России.
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