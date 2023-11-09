Политолог Оленченко заявил о разочаровании западных политиков в Зеленском

Фото: Сайт Кремля
Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что западные страны разочаровались в некотором смысле в поведении президента Украины Владимира Зеленского из-за его потребительского отношения.
Так он прокомментировал отказ Словакии отправлять Украине новую партию боеприпасов
Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что победить Россию на поле боя невозможно.
Читайте также:
«Похож на наркомана»: в США заметили странности в интервью Зеленского
«Блажен, кто верует»: Лавров ответил на слова Байдена о победе Украины
Сын Дональда Трампа заявил, что уже никто в США не поддерживает помощь Украине
«Неблаговидную роль играет ЕК, которая постоянно требует, чтобы страны ЕС участвовали фактически в военных действиях. Поэтому американская пресса это констатирует, и, наверное, надо ещё это рассматривать как основания для того, чтобы и американцам корректировать свою позицию по помощи Зеленскому», — добавил в беседе с RT Оленченко.
«И в Киеве, и в Вашингтоне — всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно», — приводят argumenti.ru соответствующую запись Telegram-канала журналиста Павла Зарубина.
Читайте также:
«Похож на наркомана»: в США заметили странности в интервью Зеленского
«Блажен, кто верует»: Лавров ответил на слова Байдена о победе Украины
Сын Дональда Трампа заявил, что уже никто в США не поддерживает помощь Украине
Мелисса Тимофеева